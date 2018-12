Koreas einig über Grundsteinlegung für Eisenbahn- und Straßenprojekt am 26. Dezember

ⓒYONHAP News

Die Einigung zwischen Süd- und Nordkorea über den Termin für eine Grundsteinlegungsfeier für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung ist von großer Bedeutung. Denn dies stellt die Umsetzung einer Vereinbarung zwischen den Staatschefs beider Länder dar. Diese einigten sich in der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang beim Spitzentreffen im September darauf, Schienen und Straßen in beiden Koreas miteinander zu verbinden, nordkoreanische Abschnitte zu modernisieren und die Grundsteinlegung hierfür binnen Jahresfrist zu feiern. Beim hochrangigen Treffen am 15. Oktober vereinbarten beide Seiten, die Zeremonie zwischen Ende November und Anfang Dezember abzuhalten.





Am Bahnhof Panmun, wo die Zeremonie stattfinden wird, beginnt der nordkoreanische Abschnitt der Bahnlinie Gyeongui, die eigentlich Seoul und Sinuiju verbindet. Die Panmun-Station ist der erste Bahnhof in Nordkorea, sollte ein Zug vom Bahnhof Dorasan im südkoreanischen Paju über die militärische Demarkationslinie in den Norden fahren. Der innerkoreanische Industriepark Kaesong befindet sich ganz in der Nähe.





Der Bahnhof Panmun wurde im Zuge eines früheren innerkoreanischen Projekts zur Bahnverbindung mit Südkoreas Unterstützung gebaut und instand gesetzt. Südkorea unterstützte damals die Bau- und Wartungsarbeiten an drei Bahnhöfen, und zwar Panmun, Sonha und Kaesong, in Nordkorea. Dabei übernahm der Süden den Entwurf und die Lieferung von Baumaterialien und Geräten, der Norden stellte Arbeitskräfte zur Verfügung. Am 17. Mai 2007 erfolgte eine Probefahrt vom Bahnhof Dorasan zu diesen Stationen in Nordkorea. Von Dezember 2007 bis November 2008 fuhr täglich ein Güterzug zwischen Dorasan und Panmun, um Baumaterialien für die Industriezone Kaesong zu befördern. Für die Auswahl des Bahnhofs Panmun als Ort für die Grundsteinlegungsfeier spielte die Symbolkraft angesichts dieses Beispiels eine Rolle.





Die Grundsteinlegung für die Eisenbahn- und Straßenverbindung ist als Umsetzung eines innerkoreanischen Kooperationsprojekts von großer Bedeutung. Die bei den innerkoreanischen Gipfeln in diesem Jahr erzielten Einigungen werden derzeit nacheinander umgesetzt. Im Militärbereich wurden bisher am meisten sichtbare Früchte geerntet. Die Entmilitarisierung des Waffenstillstandsorts Panmunjom und der probeweise Abzug von Wachposten in der demilitarisierten Zone sind inzwischen abgeschlossen worden.