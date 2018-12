Neues Wirtschaftsteam nimmt Arbeit auf

ⓒYONHAP News

Das neue Wirtschaftsteam der Moon Jae-in-Regierung um den Vizeministerpräsidenten für Wirtschaft Hong Nam-ki und den Stabschef für Politik im Präsidialamt Kim Soo-hyun hat seine Arbeit aufgenommen.





Hong Nam-ki bekleidete wichtige Posten in der Regierung und im Präsidialamt. Zuletzt war der Ökonom Chef des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik im Büro des Ministerpräsidenten.





Der neue Stabschef für Politik Kim Soo-hyun war zuletzt Präsident Moons Chefsekretär für soziale Fragen.





Es ist eher unüblich, dass die beiden Stützen der Wirtschaftspolitik gleichzeitig ausgewechselt werden. Als Hintergrund werden Dissonanzen im ersten Wirtschaftsteam vermutet.

Das neue Wirtschaftsteam betonte den Zusammenhalt, machte jedoch deutlich, dass Finanzminister Hong die Rolle des Kommandoturms für die Wirtschaft zukomme.





Das Wirtschaftstem will stärker kommunizieren und die zuständigen Minister in die Diskussionen einbinden. Der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom sagte, Minister Hong und Stabschef Kim wollten harmonisch zusammenarbeiten und sich öfter mit den für Wirtschaft zuständigen Ministern zusammensetzen.





Vor dem neuen Wirtschaftsteam liegen eine Menge Aufgaben. Die Wirtschaft ist in eine Phase des Niedrigwachstums eingetreten, die soziale Schere klafft immer weiter auseinander und auf dem Arbeitsmarkt ist keine Besserung in Sicht. Darüber hinaus müssen die Nebenwirkungen der Anhebung des Mindestlohns und der verkürzten Arbeitszeit so weit wie möglich reduziert werden. Zudem sind auch die externen Faktoren wegen der globalen Rezession und dem Handelskonflikt zwischen China und den USA ungünstig.





Das Wirtschaftsteam steht vor der Aufgabe, für diese Probleme eine Lösung zu finden und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.