US-Regierung sanktioniert nordkoreanische Spitzenbeamte

Die US-Regierung hat drei Mitglieder der nordkoreanischen Führung sanktioniert.

Die Personen hätten die staatlich verordnete Zensur verantwortet und Menschenrechtsverstöße begangen, hieß es in einer Mitteilung des US-Finanzministeriums am Montag.





Betroffen sind der Direktor der Abteilung für Organisation und Lenkung der Arbeiterpartei, Choe Ryong-hae, der Minister für Staatssicherheit Jong Kyong-thaek und der Direktor der Abteilung für Propaganda und Agitation der Arbeiterpartei, Pak Kwang-ho.

Die drei Personen vertreten Institutionen, die bereits Sanktionen unterliegen.





Choe Ryong-hae steht der Abteilung für Organisation und Lenkung vor. Diese ist das zentrale Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei und kann Funktionäre, Parteimitglieder und das Volk kontrollieren.





Jong Kyong-thaek wurde wegen Zensur und Menschenrechtsverstößen auf die Sanktionsliste gesetzt. Jong sei an der Anordnung von Folter in Zwangslagern für politische Gefangene, Zwangsarbeit, sexuellen Missbräuchen und anderen ernsthaften Menschenrechtsverstößen beteiligt gewesen.





Pak Kwang-ho wurde wegen Zensur und Indoktrinierung des Volkes sanktioniert.

Die Sanktionen erfolgten auf der Grundlage eines von Ex-Präsident Barack Obama im Februar 2016 erlassenen Gesetzes für die Verstärkung der Strafmaßnahmen gegen Nordkorea. Zuvor wurden 29 Personen, darunter Machthaber Kim Jong-un und seine Schwester Kim Yo-jong, sowie 13 Organisationen und Institutionen auf die Sanktionsliste gesetzt.





Bemerkenswert ist, dass die neuen Strafmaßnahmen gerade zu einem Zeitpunkt verhängt wurden, an dem die Denuklearisierungsverhandlungen mit Nordkorea in einer Sackgasse stecken.





Die USA wollen damit offenbar betonen, dass sie sich in Menschenrechtsfragen strikt an eigene Gesetze halten. Auf der anderen Seite soll damit ein Signal an Pjöngjang gesendet werden, den Prozess für die atomare Abrüstung zu beschleunigen.