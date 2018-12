Kaum noch Chancen für Seoul-Besuch von Nordkoreas Machthaber im Dezember

ⓒKBS News

Offenbar gibt es kaum noch Chancen für einen Seoul-Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in diesem Jahr.





Zu dieser Auffassung scheint das Präsidialamt gekommen zu sein.





Ein hochrangiger Mitarbeiter des Präsidialamtes sagte in einem Telefoninterview mit der Presse, es sei mittlerweile kaum mehr möglich, dass Kim Jong-un noch dieses Jahr nach Seoul komme.





Beim Spitzentreffen in Pjöngjang im September hatten beide Koreas vereinbart, dass Kim in baldiger Zukunft einen Gegenbesuch in Seoul macht. Das Präsidialamt hatte sich seitdem darum bemüht, Kims Besuch zu ermöglichen. Wegen Fragen der Sicherheit und weil die Verhandlungen mit den USA stocken, hatte sich Pjöngjang jedoch nicht klar zu dem Vorhaben geäußert.





Am Sonntag letzter Woche teilte Nordkorea den Standpunkt mit, dass man sich mit dem Seoul-Besuch Kim Jong-uns nicht beeilen wolle. Auch aus terminlichen Gründen sei das Jahresende kein geeigneter Zeitpunkt, da der 17. Dezember der siebte Todestag von Kim Jong-il ist. Der langjährige Machthaber ist der Vater von Kim Jong-un.





Der historische, erste Besuch eines nordkoreanischen Machthabers in Südkorea muss hinsichtlich der Sicherheit und des Protokolls sorgfältig vorbereitet werden. Darüber hinaus müssten die Erwartungen befriedigt werden können, dass der Besuch zu einem sinnvollen Ergebnis führt. Ein optimales Szenario wäre, wenn Nordkorea einen bedeutenden Schritt für die Denuklearisierung ankündigt und Südkorea eine entsprechende Gegenleistung anbietet. Dies ist jedoch ohne das Verständnis und die Lockerung der Sanktionen durch die USA nicht möglich.





Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, ob der Besuch Kims in Südkorea vor oder nach einem zweiten Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea zustande kommen wird.