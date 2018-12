Zwischen Wien und Seoul

© privat

Mark Kolesiks Südkorea-Debüt begann auf einer ökologischen Hühnerfarm in Gyeonggi-do. Dort nämlich hat der Wiener nach seinem Schulabschluss ein freiwilliges soziales Jahr absolviert.

Die Verbindung zu Korea hat ihn seither nicht mehr losgelassen: Der 29-jährige lernte zunächst die Sprache, heuerte dann bei einer koreanischen Firma in Wien an und studiert nun noch mal ein Semester Politikwissenschaften in Seoul. Was Mark Kolesik dabei so alles erlebt hat, verrät er im Treffen zweier Welten.