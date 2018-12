Außerordentliche Sitzungsperiode des Parlaments startet heute

ⓒYONHAP News

Die wichtigste Angelegenheit in der neuen außerordentlichen Sitzungsperiode der Nationalversammlung ist die Reform des Wahlsystems, in deren Mittelpunkt das Mixed-Member-Proportional-System (MMP) steht. Regierungs- und Oppositionslager vereinbarten auch, über eine parlamentarische Untersuchung zur Korruption bei der Beschäftigung in der öffentlichen Hand, die Erweiterung der Einheitsdauer für flexible Arbeitszeiten und Reformgesetze im Zusammenhang mit privaten Kindergärten zu diskutieren.





Regierungspartei und Oppositionslager vereinbarten, noch im Januar über die Wahlreform abzustimmen. Es werden jedoch Schwierigkeiten bei den Diskussionen befürchtet, da keine Einigung zu verschiedenen Streitpunkten erzielt worden ist. Hinsichtlich der Einführung des MMP-Systems lautet die Vereinbarung beider Lager lediglich, dass konkrete Maßnahmen aktiv überprüft werden. Die Einführung dieses Systems wollen drei kleine Oppositionsparteien, Bareunmirae-Partei, Partei für Demokratie und Frieden sowie Gerechtigkeitspartei, unter allen Umständen durchsetzen. Hierfür führten sie sogar zehn Tage lang einen Hungerstreik durch, infolgedessen wurde vereinbart, im Januar die Angelegenheit zur Abstimmung zu bringen. Jedoch herrschen große Meinungsunterschiede zwischen den drei Parteien und der regierenden Minjoo-Partei Koreas sowie der größten Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP).





Die drei kleinen Parteien fordern die Vergabe der Listenmandate hundertprozentig abhängig vom Stimmenanteil der Parteien. Die Regierungspartei fordert ein Verhältniswahlsystem beruhend auf einer Wahlliste. Im Falle der Sitzvergabe gemäß der Forderung der drei Parteien ist jedoch die Gefahr groß, dass die Minjoo-Partei kein Listenmandat erhält, da sie viele in Wahlkreisen direkt gewählte Abgeordnete hat. In der LKP überwiegt ebenfalls die Skepsis über das MMP-System. Daher meinen einige Beobachter, dass kaum mit tatsächlichen Fortschritten für die Einführung des Systems zu rechnen sei.

Eine eventuelle parlamentarische Untersuchung zur Korruption bei der Beschäftigung im öffentlichen Sektor gilt als Zündstoff für einen politischen Konflikt. Denn es herrschen große Differenzen zwischen beiden Lagern über den Gegenstand und Umfang der Untersuchung. Die Erweiterung der Einheitsdauer für flexible Arbeitszeiten und drei Gesetze betreffend private Kindergärten zählen ebenfalls zu den Streitpunkten, die voraussichtlich nicht so leicht beigelegt werden können.