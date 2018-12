Präsident Moon leitet erstmals erweiterte Ministersitzung für Wirtschaft

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag erstmals nach seinem Amtsantritt eine erweiterte Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister geleitet. Das wurde als erster Schritt dafür interpretiert, den Schwerpunkt der Politik auf den Lebensunterhalt der Bürger zu legen.





Moon hatte jüngst den für Wirtschaft zuständigen Vizeministerpräsidenten und den Stabschef für Politik im Präsidialamt, die beiden Top-Beamten im Wirtschaftsbereich, ausgewechselt. Er teilte dann mit, ein erweitertes Wirtschaftsministertreffen zu leiten. Dies wurde als Ausdruck des Willens der Regierung verstanden, im Jahr 2019 alle Kräfte für die Belebung der Wirtschaft aufzubieten.





Bei der Sitzung am Montag wurden der Kurs der Wirtschaftspolitik im kommenden Jahr bekannt gegeben und Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsdynamik erörtert. Im Mittelpunkt des Augenmerks stehen die Festlegung des Mindestlohns und eine Aussetzung der Bestrafung des Verstoßes gegen die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden. Die Aufmerksamkeit richtet sich auch auf eine Deregulierung für Unternehmenstätigkeiten und den Ausbau des Baus und Betriebs von Infrastrukturanlagen durch den Zivilsektor.





In Südkorea verschlechterten sich unterdessen verschiedene Wirtschaftsindikatoren. Hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten für 2019 besteht kaum ein Grund für Optimismus. Als eine Folge dessen fällt der Zustimmungswert für Präsident Moon weiter, es wird auch eine nachlassende Dynamik in der Staatsführung befürchtet. Laut einer Meinungsumfrage rutschte die Zustimmung für Moon in der zweiten Dezemberwoche auf 48,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit seinem Amtsantritt. Der Beliebtheitswert fiel von 61 Prozent in der zweiten Novemberwoche jede Woche. Währenddessen stieg der Anteil der Bürger, die Moons Arbeit negativ bewerten, von 31,4 Prozent auf 46,9 Prozent.





Der größte Grund dafür sind die lang anhaltenden Unsicherheiten in der Wirtschaft. Moon gelang es nach seinem Amtsantritt, inmitten der nordkoreanischen Nuklearkrise einen Dialog mit Nordkorea einzuleiten und bei der Bekämpfung alter Misstände Erfolge zu verbuchen. Dank dieser Leistungen konnte er große Beliebtheit genießen. Jedoch geht es mittlerweile angesichts der verschlechterten Beschäftigungslage und der instabilen Wirtschaftssituation beim Zustimmungswert abwärts.





Moon will sich nun aktiver um den Lebensunterhalt der Bürger kümmern. Das Jahr 2019 wird voraussichtlich ein Wendepunkt für Moons Wirtschaftspolitik werden.