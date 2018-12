Vietnam bejubelt Nationaltrainer Park Hang-seo für Sieg bei Südostasien-Meisterschaft

© YONHAP News

Das vietnamesische Fußball-Nationalteam unter dem südkoreanischen Cheftrainer Park Hang-seo hat die Südostasien-Meisterschaft gewonnen. Im Finale gegen Malaysia am Samstag in Hanoi gewann die Mannschaft mit 1:0 und holte sich nach zehn Jahren den Suzuki-Pokal zurück.





Ganz Vietnam ist im Siegesrausch. Millionen Menschen waren nach dem Finalspiel auf den Straßen und jubelten. Koreaner wurden spontan umarmt. Nationaltrainer Park Hang-seo wird von den Vietnamesen gefeiert wie ein Held. Der frühere Torhüter der südkoreanischen Nationalmannschaft Kim Byong-ji hatte sich das Spiel in Hanoi angesehen. Er sagte, die Begeisterung und die Euphorie seien noch größer als bei den Südkoreanern zur Zeit der WM 2002 unter Guus Hiddink.





Park hatte seit der Übernahme des Trainerpostens in Vietnam im Oktober letzten Jahres die vietnamesische Mannschaft auf den zweiten Platz der U-23 Asienmeisterschaft und ins Halbfinale der Asienspiele geführt. Nun folgte der Sieg bei der Südostasienmeisterschaft. Bei dem Turnier kassierte die Mannschaft in 16 Spielen in Folge keine einzige Niederlage und stellte den Weltrekord bei der Zahl der Länderspiele ohne Niederlage in Folge auf. Dies ist der erste Weltrekord, den Vietnam im Fußball überhaupt erreichte.





Die Achtung und Zuneigung, die Vietnamesen ihrem aus Südkorea stammenden Trainer entgegen bringen ist zu einem Syndrom geworden. Unter den Zuschauern im Stadion in Hanoi konnte man zahlreiche Fußballfans sehen, die sich ein Porträt von Trainer Park ins Haar rasieren ließen oder ein Tattoo von ihm trugen. Im Fernsehen sahen die Zuschauer Werbepsots mit Park als Model. Der vietnamesische Automobilhersteller Taco Group überreichte Park eine Belohnung in Höhe von 100.000 Dollar, die dieser wiederum für die Förderung des Fußballnachwuchses in Vietnam spendete.





Trainer Park Hang-seo sagte nach dem Sieg, dass er und der südkoreanische Trainerstab in der Mannschaft nicht viel verändert hätten. Er habe nur die Lücke zwischen einem hohen Selbstwertgefühl der vietnamesischen Fußballspieler und einem mangelnden Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu überbrücken versucht. Die Zielstrebigkeit sei ein großer Vorzug der Vietnamesen. Man habe daran gearbeitet, diese Stärke auszubauen. Zu der derzeitigen Stimmung um ihn sagte Park, dass er kein Held sondern lediglich ein Fußballtrainer sei. Er und sein Trainerteam seien zu Beginn mit dem Ziel an die Arbeit gegangen, das Beste zu geben, damit sich auch für Kollegen in Korea die Chance biete, im Ausland tätig zu sein.





In seiner südkoreanischen Heimat weckt Park Hang-seo ebenfalls großes Interesse. Das in Korea live übertragene Finalspiel Vietnam gegen Malaysia verzeichnete eine Zuschauerquote von 18 Prozent und wurde von mehr Koreanern gesehen als das Länderspiel Südkorea gegen Uruguay im Oktober. Als das erste Tor auf der vietnamesischen Seite fiel, durchbrach in den Apartmentvierteln in Seoul ein großer Jubel die nächtliche Stille. Für viele Koreaner erinnert der in Vietnam gefeierte Park an das Fußballfieber in Korea bei der WM 2002. Ein in Ho-Chi-Minh-Stadt lebender Koreaner meinte, Park Hang-seo sei der erste Ausländer, der in der von Krieg und Kolonialisierung geprägten Geschichte Vietnams den Vietnamesen Freude bereitet habe.