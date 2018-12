Gesamtkoreanisches Team trainiert in Deutschland für Handball-WM

© YONHAP News

Bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2019 in Dänemark und Deutschland geht eine gesamtkoreanische Mannschaft an den Start. Das Einheitsteam Süd- und Nordkoreas beginnt am kommenden Samstag in Deutschland mit einem gemeinsamen Training.





Der koreanische Handballverband teilte mit, dass die südkoreanischen Handballspieler am Freitag abreisten. Einen Tag später würden sich die Nordkoreaner ihnen in Deutschland anschließen. Das Einheitsteam bereite sich dann auf die Weltmeisterschaft, die am 10. Januar eröffnet wird, vor. Das Einheitsteam wird von dem südkoreanischen Trainer Cho Young-shin geleitet und besteht aus 16 südkoreanischen und vier nordkoreanischen Spielern.





Mit 20 Spielern in der Auswahl profitiert die gesamtkoreanische Mannschaft von einer Ausnahmeregelung. Bei allen anderen 23 Mannschaften gilt eine maximale Kadergröße von 16 Spielern.





Das Einheitsteam spielt in einer Gruppe mit Deutschland, Frankreich, Russland, Serbien und Brasilien. Am 10. Januar wird es das Eröffnungsspiel gegen Deutschland bestreiten.