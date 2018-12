Vorträge zu erweiterter Realität und virtueller Realität

Mit den neuen Technologien zu Virtueller Realität und erweiterter Realität verschmilzt die Grenze zwischen Realität und Fiktion zunehmend. Ob in der Stadtplanung, im medizinischen Bereich, zu Bildungszwecken oder für die Unterhaltung, die Technologien zu AR und VR werden in den kommenden Jahren Anwendung in zahlreichen Bereichen finden. Die meisten haben jedoch keine Vorstellung davon, dass diese Techniken allmählich unser Verständnis von Realität auf den Kopf stellen werden.





Neulich fand eine interessante Vortragsveranstaltung, das „Tech Plus Yongsan 2018“ statt, bei der die Bürger mittels Vorträgen von Fachleuten an das Thema herangeführt wurden. Die Veranstaltung fand im Sangsang-Zentrum innerhalb des Yongsan Elektronik-Marktes in Seoul statt und stand unter dem Motto, Technologien aus verschiedenen Bereichen mit Ideen zu verknüpfen und ein kreatives System der Industrietechnik zu fördern.