Das zweite Wirtschaftsteam der Regierung Moon Jae-in

Das zweite Wirtschaftsteam der Regierung von Präsident Moon Jae-in ist auf den Weg gebracht worden. Moon erhielt am 12. Dezember den ersten Bericht vom neuen Wirtschafts- und Finanzminister Hong Nam-ki, der zwei Tag vorher die Ernennungsurkunde erhalten hatte. Am 17. Dezember saß Moon einem Treffen mit Ministern aus dem Wirtschaftsbereich vor, um die Wirtschaftspolitik für das nächste Jahr zu besprechen. Der Wirtschaftsexperte Choi Jin-bong von der SungKongHoe-Universität sagt zu den bevorstehenden Aufgaben der Regierung:





Angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheiten haben Meinungsverschiedenheiten innerhalb des ersten Wirtschaftsteams von Moon Besorgnis in der Bevölkerung ausgelöst. Ich denke, die Regierung wollte mit der Vorstellung eines neuen Teams diese Besorgnis beseitigen. Der stellvertretende Premierminister für Wirtschaft Hong Nam-ki wird die zweite Phase der Wirtschaftspolitik Moons mit Unterstützung des Stabschefs für Politik, Kim Soo-hyun, leiten. Das vorherige Team hatte eine Doppel-Führung, was zu internen Konflikten führte. Im neuen Tea hat Hong für eine effizientere Planung mehr Autorität.





Das neue Team wurde 18 Monate nach dem Antritt Moons unter dem Motto „Reform durch Stabilität“ eingesetzt. Zahlreiche wirtschaftliche Indikatoren deuten auf Schwächen der koreanischen Wirtschaft:





Deprimierende wirtschaftliche Indikatoren zeigen, dass sich die Wirtschaft in einem schlechten Zustand befindet. Laut dem Bericht des Korea Development Institute über das vierte Quartal ist mit einem Wachstum von 2,6 Prozent in diesem Jahr und 2,5 Prozent 2019 zu rechnen. Die diesjährige Prognose war um 0,2 Prozentpunkte niedriger als die 2,8 Prozent, die das Institut noch im dritten Quartal vorausgesagt hatte. Auch internationale Institute präsentieren einen trüberen Ausblick. Moody’s Investors Service zum Beispiel hält ein Wachstum von 2,5 Prozent in diesem Jahr und 2,3 Prozent im nächsten Jahr für wahrscheinlich. Diese Prognosen sind niedriger als die für die G20-Länder insgesamt mit 3,3 Prozent in diesem und 2,9 Prozent im nächsten Jahr. Auch die potenzielle Wachstumsrate ist sehr niedrig.





Nach Angaben von Statistics Korea ging die industrielle Produktion im September so stark wie schon seit mehr als fünf Jahren nicht mehr zurück. Auch der Privatverbrauch, der sich über drei Monate erholt hatte, fiel. Der Einzelhandelsumsatz ging im Vergleich zum Monat davor um 2,2 Prozent zurück. Zudem sieht die Arbeitsmarktsituation nicht gut aus. Obwohl im November im Vergleich zum Vorjahr 165.000 Arbeitsplätze hinzukamen, schrumpfte die Zahl der neuen Jobs im verarbeitenden Gewerbe den achten Monat in Folge. Glücklicherweise halten die robusten Exporte die Wirtschaft insgesamt stabil. Es gibt für das neue Wirtschaftsteam große Herausforderungen, wozu auch das umstrittene Mindestlohnkonzept gehört:





Die Unternehmen tun sich schwer mit zwei wichtigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Moon-Regierung. Das sind die kürzeren Wochenarbeitsstunden und der höherer Mindestlohn. Besonders die kleinen und mittelgroßen Firmen haben damit Probleme. Hong Nam-ki sagte, dass es nötig sei, mit beiden Konzepten flexibler umzugehen, obwohl er vermutlich die Politik des einkommensgelenkten Wachstums der Regierung Moons beibehalten wird. Es gibt derzeit Diskussionen, das System der Arbeitszeitflexibilisierung auszudehnen, das derzeit für bis zu drei Monate gilt.





Hong stellte seine Wirtschaftspolitik für das nächste Jahr vor, die unter anderem vorgezogene Ausgaben von 70 Prozent des Haushaltsplans vorsieht:





Vorgezogene Ausgaben sind nicht ungewöhnlich, doch der Betrag ist der höchste seit 2013. Die Pläne der Regierung, 70 Prozent des Budgets auf die ersten sechs Monate des nächsten Jahres zu verteilen, haben den Zweck, die Wirtschaft rasch anzukurbeln. Hong sagte, zuerst müssten die Wirtschaft wiederbelebt und die Unternehmen zu Investitionen im wichtigen ersten Halbjahr motiviert werden.





Die Nationalversammlung hat den Haushaltsplan der Regierung in Rekordhöhe von 469,6 Billionen Won, oder etwa 416 Milliarden Dollar, gebilligt. Von den Ausgaben, die für die Schaffung von Arbeitsplätzen vorgesehen sind, sollen in der ersten Jahreshälfte 78 Prozent ausgeführt werden:





Das zweite Wirtschaftsteam ist in einer schwierigen Situation eingesetzt worden. Kleine positive Ergebnisse werden daher zu einer Wertschätzung führen. Das Team sollte sich mehr auf innovatives Wachstum konzentrieren, während der Basisrahmen für die einkommensgelenkte Politik intakt gehalten wird. Einige Schlüsselbranchen haben an Schwung verloren, es ist also nötig, neue Wachstumsmotoren durch größere Investitionen in vielversprechende neue Unternehmen zu finden. Die Grundlage für das zukünftige Wachstum zu schaffen, ist die wichtigste Aufgabe des neuen Teams.





Das neue Wirtschaftsteam der Moon-Regierung hat die ersten Schritte gemacht. Es bleibt abzuwarten, wie effektiv diese sein werden.