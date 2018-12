UN verabschieden 14. Jahr in Folge Menschenrechtsresolution zu Nordkorea

ⓒYONHAP News

Die von der UN-Versammlung verabschiedete neue Menschenrechtsresolution zu Nordkorea weicht inhaltlich kaum von früheren entsprechenden Beschlüssen ab. Die Resolution wurde dieses Jahr im Konsens angenommen. Das heißt, dass kein Mitgliedsland eine Abstimmung verlangte und daher davon ausgegangen wurde, dass alle zugestimmt haben. Es ist das fünfte Mal nach 2012, 2013, 2016 und 2017, dass die UN-Generalversammlung eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea im Konsens annahm. Das zeigt, dass sich die Bedenken über die Menschenrechtslage in Nordkorea in der Weltgemeinschaft verbreiten.





In der Resolution werden verschiedene Menschenrechtsverstöße wie Folter und Hinrichtungen in der Öffentlichkeit verurteilt. Es wird empfohlen, die Angelegenheit vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen und die am meisten Verantwortlichen und die nordkoreanische Führung zu bestrafen. Neu in der diesjährigen Resolution ist die Formulierung, dass der Dialog auf der koreanischen Halbinsel begrüßt werde.





Dem UN-Sicherheitsrat wird dazu geraten, Diskussionen über die Menschenrechtssituation in Nordkorea fortzusetzen. Trotzdem wurde eine entsprechende Diskussion, die in den letzten vier Jahren stattgefunden hatte, dieses Jahr abgesagt. Die USA konnten bei einer Verfahrensabstimmung im Gremium lediglich acht Stimmen hierfür erhalten und mussten die Forderung nach einer Diskussion zurücknehmen. Damit eine Angelegenheit auf die Tagesordnung des Sicherheitsrats gesetzt wird, ist die Zustimmung von mindestens neun Ratsmitgliedern nötig.





Der Weltsicherheitsrat führte seit 2014 um den 10. Dezember, den Tag der Menschenrechte, eine Diskussion über die nordkoreanische Menschenrechtsfrage durch. Dabei wurde beabsichtigt, durch das öffentliche Anprangern das Land unter Druck zu setzen, um die Menschenrechtssituation zu verbessern. Bisher stimmten China und Russland, beides Vetomächte, immer dagegen, trotzdem kam die Diskussion zustande. Dieses Jahr wurden jedoch mehrere anti-westlich gesinnte Staaten nichtständige Mitglieder und schlossen sich der Gruppe der Gegner an.





Diesbezüglich gibt es auch die Besorgnis darüber, dass das Interesse der USA an der nordkoreanischen Menschenrechtsfrage abgenommen haben könnte. Die USA betonen jedoch, dass man sich nicht gegen das Thema selbst ausspreche. Das US-Außenministerium teilte zudem die Postion mit, Nordkorea weiter unter Druck setzen zu wollen, damit es die Menschenrechte respektieren werde.