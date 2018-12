Gläubigerbank und GM Korea einig über Aufspaltung der Firma

ⓒYONHAP News

Die Koreanische Entwicklungsbank KDB hat ihren Positionswechsel von der Ablehnung zur Zustimmung für die Aufspaltung von GM Korea mit drei Faktoren begründet: Das sind die Verstärkung der Stabilität der Geschäftsführung, die Kosteneinsparung und die Nachhaltigkeit.





GM Korea will seine Forschungs- und Entwicklungssparte abtrennen und eine getrennte Köperschaft gründen. GM Korea hatte angesichts der Geschäftskrise unerwartet die Schließung seiner Fabrik in Gunsan angekündigt, daraufhin wurde sogar ein völliger Rückzug aus Südkorea befürchtet. Die beiden größten Anteilsinhaber, der Mutterkonzern General Motors und die Koreanische Entwicklungsbank, einigten sich dann nach Verhandlungen über einen Rettungsplan mit einem Volumen von 7,15 Milliarden Dollar. Der Plan sieht vor, dass GM 6,4 Milliarden Dollar und KDB 750 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. GM beschloss, wenigstens in den nächsten zehn Jahren das Geschäft in Südkorea fortzusetzen. Jedoch setzte GM Korea trotz des Widerstands der KDB am 19. Oktober eine Hauptversammlung durch, dabei wurde die Aufspaltung der Forschungssparte verabschiedet. Das wurde als Vorstufe für den Rückzug aus Südkorea intepretiert. Daher beantragte die Bank eine einstweilige Verfügung vor Gericht, um die Wirksamkeit des Beschlusses der Aktionärsversammlung auszusetzen.





Die Entwicklungsbank ließ inzwischen eine externe Stelle GMs Aufspaltungspläne prüfen. Diese kam zu dem Schluss, dass mit der Aufspaltung die Stabilität des Managements sowohl bei der Produktionsfirma als auch bei der Forschungsfirma verstärkt würden. Bei beiden Körperschaften würde der Betriebsgewinn steigen, Verbesserungen bei der Schuldenquote würden ebenfalls erwartet. Auch werde mit einer Kosteneinsparung gerechnet.





Bezüglich der Nachhaltigkeit versprach GM nach Angaben der KDB, im Gegenzug für deren Befürwortung der Aufspaltung die neue Forschungseinrichtung zum Stützpunkt von Sport Unility Vehicles und Crossover Utility Vehicles der Kompaktklasse zu bestimmen und mindestens zehn Jahre lang aufrechtzuerhalten.





Die Bank erläuterte, es gebe viele Vorteile, sollte die neue Forschungseinrichtung zu einem Forschungs- und Entwicklungsstützpunkt von GM bestimmt werden. Dazu zählten die Zunahme der Zubehörlieferungen einheimischer Unternehmen und Neueinstellungen und die Produktionssteigerung bei Zulieferfirmen.