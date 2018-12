Seoul: Tokios Verteidigungspolitik soll zum Frieden in Nordostasien beitragen

ⓒKBS News

Japans neue Verteidigungsstrategie und Pläne zur Verstärkung der Verteidigungskraft lösen im In- und Ausland Bedenken aus. Es besteht die Gefahr, von der sogenannten ausschließlich verteidigungsorientierten Politik, nämlich dem Prinzip, abzuweichen, dass militärische Gewalt lediglich zum Zwecke der Verteidigung angewandt wird. Zudem wird ein Widerstand der Nachbarländer gegen Tokios Streben erwartet, eine Militärmacht zu werden.





Eine Abweichung von der ausschließlich verteidigungsorientierten Politik wird vor allem in zweierlei Hinsicht befürchtet: Unter anderem erregen Japans Maßnahmen gegen Angriffe im Weltraum und Cyberraum solche Befürchtungen. Diese sind zum Teil übermäßig, beispielsweise heißt es, dass Japan in der Lage sein will, Stützpunkte von Cyberangriffen festzustellen und Gegenangriffe zu verüben.





Japan will de facto einen Flugzeugträger besitzen. Das Land will seinen Hubschrauberträger Izumo so umbauen, dass darauf Kampfjets stationiert werden können. Die japanische Regierung will das Schiff als Mehrzweck-Geleitschiff bezeichnen. Sollten jedoch Kampfjets an Bord starten und landen können, handelt es sich um einen Flugzeugträger. Der Besitz eines Flugzeugträgers verstößt gegen Artikel 9 der japanischen Verfassung. Darin steht, dass Japan auf die Kriegführung und Anwendung militärischer Gewalt als Konfliktlösungsmittel dauerhaft verzichtet.





Weitere Rüstungsvorhaben können als Verstoß gegen die ausschließlich verteidigungsorientierte Politik betrachtet werden. Japan will verschiedene neueste Waffen einführen, dazu zählen quasi Angriffswaffen. Das Land will zwei bodengestützte Raketenabwehrsysteme Aegis Ashore und 18 Kampfjets vom Typ F-35B beschaffen. Zudem will Tokio F-15-Kampfjets mit dem Langstrecken- Marschflugkörpfer JASSM und dem Langstrecken-Seezielflugkörper LRASM ausrüsten.





Japan will in den nächsten fünf Jahren insgesamt über 27 Billionen Yen (240 Milliarden Dollar) für die Verteidigung ausgeben. Das steht nicht im Einklang mit den aktuellen Tendenzen wie den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung. Man kann nicht umhin, anzunehmen, dass die Regierung von Shinzo Abe ihr Streben nach dem Status einer Militärmacht vorantreibt. Das führt unvermeidlich zu starkem Widerstand der Nachbarländer wie Südkorea und China.





Das Seouler Außenministerium betonte, dass Japans Verteidigungspolitik zu Frieden und Stabilität in Nordostasien beitragen solle. Damit wurde offiziell Besorgnis zum Ausdruck gebracht.