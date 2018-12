Weihnachten in Korea: Eistorte statt Tannenbaum

© Getty Images Bank

Weihnachten wird natürlich sowohl in Deutschland als auch in Südkorea gefeiert - wenn auch mit ein wenig anderen Gebräuchen. In der aktuellen Folge von Fabians Korea reden wir unter anderem darüber, dass die koreanische Weihnachtszeit vor allem ein Fest für junge Pärchen ist und nicht unbedingt nur für die Familie. Ebenso erinnern wir uns an die Heiligabende während unserer frühen Kindheit. Bleiben Sie dran!