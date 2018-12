Winternächte

Ein Bild des Künstlers Ahn Jung-sik안중식 aus der späten Joseon-Zeit trägt den Titel „Seongjaesugando“ 성재수간도 bzw. „Rauschen zwischen den Bäumen“. Das Bild zeigt einen Mann, der am späten Abend in seinem Garten steht. Im Studierzimmer brennt noch Licht und der Mann scheint kurz hinausgetreten zu sein, um nach dem langen Lesen etwas frische Luft zu schnappen. Seine Augen sind auf das verschlossene Tor vor ihm gerichtet. Erwartet er Besuch noch so spät in der Nacht? Die Ärmel des Mannes flattern im Abendwind und eine melancholie Stimmung liegt in der Luft. Der Gayageum-Meister und Komponist Hwang Byung-ki sah eines Tages in einem Tonstudio von KBS eine Kopie von diesem Bild. Und es soll ihn zu seinem Gayageum-Stück „Klänge der Nacht“ inspiriert haben.





Das „Seongjaesugando“ soll den chinesischen Gelehrten und Künstler Ouyang Xiu darstellen. Als dieser spät am Abend ein Buch las, hörte er das Rauschen des Windes, das zu einem Wellentosen anschwoll und schließlich dem Donnern einer marschierenden Armee glich. Er beauftragte seinen jungen Dienen damit, draußen nachzusehen. Der Junge kehrte zurück und berichtete, dass am Nachthimmel der Mond und die Sterne leuchteten und die Geräusche von den Bäumen herrührten. Ouyang Xiu bezeichnete die Geräusche, die nur er hören konnte, als die der wechselnden Jahreszeiten. Für andere klangen sie wie die Schritte einer geliebten Person. In einem Sijo bzw. traditionellen koreanischen Gedicht sieht der Erzähler einen Schatten vor seinem Fenster. Als er hinausrennt, um die geliebte Person zu begrüßen, entdeckt er stattdessen einen Phönix, der im Mondlicht sein Federkleid putzt. Da das eher unwahrscheinlich ist, scheint der Phönix wohl dem Erzähler als Ausrede gedient zu haben, um seinen Irrum zu rechtfertigen. Das Sijo endet damit, dass der Gelehrte glücklich darüber ist, dass niemand seinen Irrtum mitbekommen hat.





Die Zeit vergeht für jeden gleich schnell. Doch wir stellen immer wieder fest, dass das nicht immer gilt. Schließlich sagt man auch: „Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat“. Es scheint, dass glückliche Momente schnell vorbeigehen, während die Zeit kaum zu vergehen scheint, wenn man auf etwas wartet oder in einer schwierigen Lage ist. Alles, was man dann tun kann, ist, durchzuhalten und darauf zu hoffen, dass auch diese Schwierigkeiten bald vorbeigehen werden. Nach einer Weile wird man dann feststellen, dass Jahre an einen vorbeigezogen sind und auch die Probleme, die einem das Leben so schwer gemacht haben. Um diese Zeit des Jahres bereiten sich die Menschen darauf vor, das neue Jahr zu begrüßen. Wir neigen aber auch dazu, der verflossenen Zeit nachzutrauern, statt hoffnungsvoll auf das zu sehen, was vor uns liegt. Die Vergangenheit zu bereuen, kann aber auch motivieren. Denn man will nicht noch einmal die gleichen Fehler begehen und es das nächste Mal besser machen. Am 22. Dezember ist Dongji동지 oder Wintersonnenwende, der Tag mit der längsten Nacht des Jahres. Die Dongji-Nacht mag einem zwar lang und kalt vorkommen, doch man sollte sich auch daran erinnern, dass auf den Winter stets der warme Frühling folgt.





Musik