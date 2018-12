Choe Yun: „Der graue Schneemann”

Aus dem Sendeinhalt





Die Geschichte handelt von einer Frau namens Kang Ha-won, die während ihrer Arbeit als namenloses Mitglied einer regierungskritischen Untergrundbewegung in den 1970ern Hoffnung und Liebe findet. Vor 20 Jahren war Ha-won eine arme Studentin. Ihre Mutter ist mit einem amerikanischen Soldaten in die USA verschwunden und hat sie in der Obhut ihrer Tante. Aber Ha-won rennt davon, nachdem sie ihrer Tante Geld gestohlen hat, um ihre Studiengebühren zu bezahlen. Sie macht verschiedene Jobs, um über die Runden zu kommen und verkauft am Ende des Semesters all ihre Lehrbücher, um genug Geld für die Bücher im nächsten Semester zu haben. So stößt sie in einem Antiquariat auf Alexei Astachevs „Die Poetik der Gewalt: Biografie eines unbekannten Anarchisten“. Dieses Buch verändert ihr Leben für immer. Sie beginnt, in der Druckerei zu arbeiten.









„Wenn ich hörte, was sie sagten, fühle ich die schwache Hoffnung in mir aufsteigen, dass die Welt, in der ich lebte, nicht ganz so höllisch wäre. Nach und nach erfuhr ich genauer, wie die von mir gedruckten Artikel verwendet wurden und was sie daraus machen wollten. Aber ich hielt mich von ihnen fern und sie von mir.“





그들의 얘기를 듣고 있으면

나는 사는 일이 그다지 지옥 같지는 않을 수도 있다는

엷은 희망이 생겨나기도 했다.

나는 내가 만들어낸 인쇄물들이 어떤 경로로 어떻게 쓰이고

그들이 바라는 효과가 무엇인지 조금씩 구체적으로 알게 되었다.

그러나 역시 나는 그들에게서 멀리 있었다.

그들은 내게서 멀리 있었다.









Literaturkritikerin Jeon So-yeong:

Die graue Farbe des Schneemanns, den Ha-won zufällig auf der Straße sieht, steht für die verworrene, unterdrückerische und schwierige soziale Situation in den siebziger Jahren, als der Einfluss der Militärdiktatur auf die Nation am stärksten war. So wie die Kinder hart arbeiten, um einen Schneemann zu bauen, obwohl sie wissen, dass er bald schmilzen wird, geben Ha-won, Ahn und ihre Kollegen trotz ihrer Frustration nicht auf, sich der großen politischen Kraft zu widersetzen, die die Presse verfolgt. Die Autorin gab dieser Geschichte den Titel „Der graue Schneemann“, weil ein grauer Schneemann die Leidenschaft und die Schönheit, die aus der Verzweiflung wachsen können, vielleicht besser symbolisiert als ein weißer.









Wie lebendig ist der Schmerz aus dieser Zeit! Schmerz altert nicht.

Soll ich diesen Winter mit den Dorfkindern einen großen Schneemann bauen? Ich werde ihm einen langen Ast als Antenne auf den Kopf setzen, damit das Funksignal den Stern der Frau erreichen kann, die vor einigen Tagen die Erde verlassen hat.

Jeder, der mit Schmerzen verschwunden ist, hinterlässt ein kleines Licht wie eine Narbe im Herzen all derer, die ihn kannten.





그 시절의 아픔은 어쩌면 이리도 생생할까

아픔은 늙을 줄을 모른다.





이번 겨울에는 동네 아이들을 모아 커다란 눈사람을 만들어볼까.

며칠 전에 지구를 뜬 그녀의 별에 전파가 닿게끔

머리에 긴 가지로 안테나도 꽂고...





아프게 사라진 모든 사람은

그를 알던 이들의 마음에 상처와도 같은 작은 빛을 남긴다 .









Choe Yun wurde 1953 in Seoul geboren. Sie begann ihre literarische Karriere 1988 mit der Erzählung „Lautlos fällt eine Blüte“. Ihre Geschichte „Der graue Schneemann” aus dem Jahr 1992 wurde mit dem Dongin-Literaturpreis ausgezeichnet.