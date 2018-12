Oh My Girl veranstaltet US-Tour

© WM Entertainment

Die koreanische Gruppe Oh My Girl will nun Amerika ins Visier nehmen. Sie haben bekannt gegeben, dass sie im nächsten Monat fünf US-amerikanische Städte besuchen und dort auf der Bühne stehen wollen. Konkret sind es Atlanta, Chicago, Houston, Indio und San Jose. Es ist für die Koreanerinnen der erste Auftritt in den USA, daher sind die Erwartungen besonders groß.

Aber nicht nur amerikanische Fans werden Oh My Girl sehen können, sondern auch die japanischen. Schon vor dem offiziellen Debüt waren die Tickets für ihre Konzerte alle ausverkauft, so dass alle äußerst erstaunt und erfreut waren. Oh My Girl sind also bereits internationale Stars. Im April hatten sie in verschiedenen asiatischen Städten Fantreffen veranstaltet und auch eine Konzerttournee absolviert.