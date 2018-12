Noel gibt nach vier Jahren wieder ein Album heraus

© Melon

Eine Gruppe, die tolle Balladen singt – das ist die Gruppe Noel. Diese Gruppe besteht schon seit 16 Jahren, hat bislang viele Hitsongs gesungen, einige Hürden überwunden und ist wieder in der koreanischen Musikwelt aktiv geworden.

Noel hatte bisher überwiegend Singles veröffentlicht, aber nun sind sie mit einem Album präsent. Das Album trägt den Titel „Stern“. Die Mitglieder meinten zum Album und dem Titel, dass die Gruppe Noel selbst wie ein Stern 16 Jahre lang am selben Platz war. Sie hatten ihr Bestes gegeben, und stets versucht, ihren Platz zu wahren. Dieser starke Wille habe sie bis an den heutigen Punkt gebracht. Sie wollen daher auch weiterhin Musik machen, die sie selbst überzeugt, so dass sie sie eben von Herzen kommend ihren Fans weitergeben können.

Das neue Album von Noel kam Anfang November auf den Markt und die Sänger bereiten sich auf ein Konzert Anfang Januar vor.