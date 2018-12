Sonderausstellung zur Gruppe Bigbang findet in China statt

In Peking wird eine Sonderausstellung anlässlich des zehnten Bühnenjubiläums der Gruppe Bigbang veranstaltet. Diese Ausstellung kann man vom 7. Dezember bis 24. Februar besuchen.

Die einzelnen Mitglieder von Bigbang sind derzeit nicht aktiv, denn sie leisten ihren Militärdienst ab. Daher freuen sich die Fans besonders, dass sie dennoch ihre Idole, auch wenn es in Form von Videos und Fotos ist, sehen können.

In der diesmaligen Ausstellung kann man auch noch unveröffentlichte Videos und Interviews der Jungs sehen.

Bigbang debütierten 2016 und hatten ihre Sonderausstellung im August 2016 in Seoul ausgetragen. Dann wurde 2017 in Taiwan dieselbe Jubiläumsausstellung veranstaltet. In diesem Sommer und Herbst konnten dann die chinesischen Fans die Ausstellung besichtigen. Im nächsten Jahr soll die Ausstellungstour in anderen Städten fortgesetzt werden.