Finanzbehörden diskutieren über Maßnahmen nach Zinsanhebung in USA

Der Zinsunterschied zwischen Südkorea und den USA hat sich infolge der erneuten Zinsanhebung in den USA auf bis zu 0,75 Prozent vergrößert. Die südkoreanische Regierung geht von einem akzeptablen Ausmaß aus, jedoch wird am Markt befürchtet, dass die Schuldenlast der privaten Haushalte zunehmen wird.





Die Regierung ist vorsichtig optimistisch. Zentralbankgouverneur Lee Ju-yeol sagte, dass die Zinsanhebung in den USA nicht unerwartet gewesen sei. Lee richtete seine Aufmerksamkeit eher auf das Tempo der kommenden Zinsanhebungen als auf die diesmalige Zinserhöhung. Sollte sich das Tempo der Zinssteigerungen in den USA verlangsamen, könnten die negativen Folgen für die Weltwirtschaft abgefedert werden. Dann hätten einzelne Länder etwas mehr Spielraum bei ihrer Geldpolitik, sagte er. Dies würde auch für die südkoreanische Zentralbank gelten. Die US-Notenbank Fed erhöhte am Mittwoch (Ortszeit) zum vierten Mal in diesem Jahr den Leitzins und beschloss, den Zinssatz im kommenden Jahr nicht dreimal, sondern zweimal anzuheben.





Die südkoreanische Finanzaufsicht berief daraufhin eine Dringlichkeitssitzung ein, um die Entwicklungen am inländischen Finanzmarkt nach der US-Zinsanhebung unter die Lupe zu nehmen. Dabei wurde dazu gemahnt, angesichts der gestiegenen Volatilität an den in- und ausländischen Finanzmärkten gegen eine eventuelle Zerrüttung des Marktes strikt vorzugehen. Bei einer Sitzung über Makroökonomie und Finanzen, an der alle zuständigen Finanzbehörden teilnahmen, wurde davon ausgegangen, dass die US-Zinssteigerung in einem akzeptablen Bereich erfolgt sei. Es hieß, dass man sich auf zusätzliche Unsicherheitsfaktoren gründlich vorbereiten werde.





Jedoch meinen Experten, dass die Verschuldung der privaten Haushalte in Südkorea ein noch gefährlicheres Ausmaß erreicht habe. Die südkoreanische Zentralbank, Bank of Korea, hob im November den Leitzins an. Nun folgte die Zinserhöhung in den USA. Dies wird sich mit einem zeitlichen Verzug in den Verbraucherzinsen widerspiegeln. Die private Verschuldung in Südkorea beläuft sich mit Stand von Ende des dritten Quartals auf 1.514 Billionen Won (1,34 Billionen Dollar).





Große Befürchtungen bestehen, weil die private Verschuldung schneller wächst als die Einnahmen. Bei einem Zinsanstieg in einer solchen Situation werden private Haushalte deutlich stärker belastet.