Ausschreitungen in Indien wegen Aufhebung von Tempel-Verbot für Frauen

© YONHAP News

Die gerichtlich angeordnete Öffnung eines bekannten Hindu-Tempels für gebärfähige Frauen hat in Indien heftige Proteste ausgelöst.





Vor einer Woche zündete sich ein Mann im südindischen Bundesstaat Kerala selbst an aus Protest gegen die Öffnung des Tempels Sabarimala für Frauen zwischen zehn und 50 Jahren.





Das Oberste Gericht Indiens hatte Ende September ein jahrhundertealtes Verbot, das Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter vom Betreten des Tempels ausschloss, gekippt. Es verstoße gegen die Verfassung, den Frauen nicht die gleichen Rechte bei der Ausübung ihres religiösen Glaubens zu gewähren, hieß es.





Nach dem historischen Urteil blockierten hinduistische Fundamentalisten den Eingang zu dem Heiligtum und reagierten mit gewaltsamen Protesten. Sie warfen mit Steinen auf Fahrzeuge, die Frauen zu dem Tempel fuhren und setzten Häuser in Brand. Frauen wurden von der Polizei bei ihrem Tempelgang begleitet, erhielten jedoch wegen der protestierenden Menge keinen Zutritt. Über 2.000 Demonstranten wurden verhaftet.





Der Tempel Sabarimala ist eine berühmte Pilgerstätte. Er war einer der wenigen Hindu-Tempel, für die bis heute ein strenges Frauenverbot galt. Der Zugang wurde dem weiblichen Geschlecht wegen der Regelblutung verwehrt. Menstruierende Frauen gelten dem hinduistischen Glauben nach als unrein. Zudem gefährde deren Anwesenheit angeblich den Zölibat des Tempelgottes Ayyappa.





Nur einer der fünf Richter des Obersten Gerichts hatte sich gegen die Zulassung von Frauen in den Sabarimala Tempel entschieden. Dieser war der Meinung, die Diversität der indischen Gesellschaft könne nur gewährleistet werden, wenn unterschiedliche religiöse Traditionen toleriert würden. Auch viele indische Frauen protestieren gegen die Tempelöffnung. Im Internet haben sie eine #Ready to wait-Kamapgne in Gang gesetzt. Die Inderinnen meinen, jüngere Frauen sollten warten, bis sie in das Alter kommen, in dem sie den Tempel besuchen dürfen.





Die Proteste der Fundamentalisten werden von der konservativen Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi unterstützt. Am Montag wurde ein Parteifunktionär des Bundesstaats Kerala bei seinem Versuch verhaftet, in den Sabarimala Tempel einzudringen, um dort gegen die Zulassung von Frauen zu protestieren. Der Bundessaat Kerala ist die Hochburg der indischen Kommunisten. Die BJP hat dort keinen einzigen Sitz inne. Die Partei scheint sich den Konflikt zunutze machen zu wollen, um sich bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr in eine günstige Position zu bringen.