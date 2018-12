Wachsende Nachfrage nach koreanischem Obst in China und Südostasien

© Getty Images Bank

Getragen von Hallyu, der Welle der Beliebtheit koreanischer Popkultur im Ausland, finden koreanische Obstsorten und Gemüse auf dem Markt in Südostasien reißenden Absatz. In den südostasiatischen Ländern und in China erfreuen sich südkoreanische Früchte wie Birnen, Trauben und Erdbeeren als Luxus-Lebensmittel großer Beliebtheit.





Dem Landwirtschaftsministerium nach erfuhr der Export von frischen Agrarprodukten in diesem Jahr einen Zuwachs von 18,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es wurden Früchte und Gemüse im Wert von 1,16 Milliarden Dollar exportiert.





Ausfuhren von Agrarprodukten in die ASEAN-Staaten nahmen um 7,3 Prozent zu. Davon deckten Obst und Gemüse 43,4 Prozent. Insbesondere der Export nach Vietnam boomt. Der Export von Birnen erlebte einen Zuwachs von rund 75 Prozent und der von Trauben von 95,4 Prozent.





In Vietnam ist es ein Brauch geworden, zu Jubiläumstagen oder zum Valentinstag koreanische Erdbeeren zu schenken, obwohl diese recht teuer sind. Dort werden die Umsätze für koreanische Obst- und Gemüsesorten beflügelt von der Begeisterung für Fußballtrainer Park Hang-seo. Das Landwirtschaftsministerium wählte Park zum offiziellen Repräsentanten für die K-Food-Messe im nächsten Juni in Hanoi. Die Messe wird jährlich von 200.000 Menschen besucht.





Auch die Ausführen nach China, Hongkong und Taiwan stiegen in diesem Jahr um rund zehn Prozent. Besonders beliebt sind grüne Trauben. Der Umsatz mit koreanischen Trauben auf dem ausländischen Markt verzeichnete ein Wachstum von 56 Prozent.