Erstmals trat eine Transgender-Frau bei Miss Universe in Bangkok an

© YONHAP News

Bei der Wahl der Miss Universe in Bangkok hat erstmals eine Transgender-Frau teilgenommen. Die 27-jährige Angela Ponce war als Vertreterin Spaniens bei dem großen Schönheitswettbewerb angetreten. In konservativen spanischsprachigen Ländern stieß ihr Auftritt in Thailand auf große Kritik.





Die Miss Spanien sagte sie habe an dem Wettbewerb teilgenommen, um Toleranz und ein Bewusstsein für Diversität zu verbreiten. Sie träume von einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt sind.





Ponce wurde als Junge geboren und wuchs in einem kleinen Dorf in Andalusien auf. Schon früh hatte sie das Gefühl, im falschen Körper auf die Welt gekommen zu sein. Mit 16 begann sie eine Hormonbehandlung und vor vier Jahren unterzog sie sich einer Operation zur Geschlechtsangleichung.





Für die junge Frau war der Wettbewerb aber schon vor dem Finale zu Ende. Die Jury wählte sie unter die besten 20 der 94 Bewerberinnen. Zur Miss Universe gekürt wurde die Studentin Catriona Gray aus den Philippinen.