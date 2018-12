Die katholische Kirche in Korea

© ACN

Katholiken genießen in Südkorea einen guten Ruf - und das nicht nur innerhalb der Konfession. Warum das so ist, darüber haben wir uns mit Johannes Klausa unterhalten.

Der Berliner leitet das Seouler Büro von Aid for Church in Need, einer weltweiten Hilfsorganisation für Christen. Ein ganz aktuelles Thema betrifft dabei den Papst, der von Präsident Moon Jae-in - ebenfalls Katholik - eine Einladung nach Pjöngjang überreicht bekommen hat. Bleiben Sie dran!