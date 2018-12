Weiter hohe Benzol-Belastung nahe US-Militärbasis in Seoul

ⓒYONHAP News

Die Grundwasserverschmutzung in der Umgebung der US-Militärbasis im Seouler Viertel Yongsan ist schon seit langem ein ernstes Problem. Im Jahr 2001 wurde erstmals an der U-Bahnhaltestelle Noksapyeong nahe dem Militärstützpunkt eine Ölverschmutzung entdeckt. Die Stadt Seoul richtete danach Beobachtungsbrunnen in der Umgebung ein, um Grundwasser zu reinigen und Belastungen zu messen. Dank dieser Bemühungen sinkt der Verschmutzungsgrad jedes Jahr, trotzdem werden die Grenzwerte noch immer deutlich überschritten.





Die US-Militärbasis in Yongsan blieb ein Sperrgebiet, obwohl sie im Zentrum der Hauptstadt Seoul liegt. Die Zutrittskontrollen gehen auf das Jahr 1904 zurück. Damals hatte Japan anlässlich des Russisch-Japanischen Kriegs die Umgebung zum Stationierungsort seiner Truppen gemacht. Seitdem diente das Gebiet als Stationierungsort ausländischer Truppen, zu dem koreanische Einwohner nicht zugelassen wurden.





Nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg landete die 7. US-Infanteriedivision im September 1945 in Incheon und wurde in Yongsan stationiert. Im Zuge des Koreakriegs überließ die südkoreanische Regierung die Militärbasis in Yongsan formell den US-Streitkräften.





Das Gebiet in Yongsan wird dank des Umzugs der US-Militärbasen nach Pyeongtaek den Südkoreanern zurückgegeben. Südkorea und die USA vereinbarten bei einem Gipfeltreffen 2003 den Umzug der Militärbasis von Yongsan nach Pyeongtaek, südlich von Seoul. 2005 wurde der Plan bekannt gegeben, dort einen nationalen Park zu errichten. Derzeit wird an dem Grunddesign des Parks und Plänen für die Parkgestaltung gearbeitet. Jüngst startete eine Bustour auf der Militärbasis Yongsan. Das Zugangsverbot wird schrittweise aufgehoben.





Da die Umgebung für allgemeine Bürger jahrzehntelang nicht zugänglich war, wusste niemand, was dort vor sich ging. Die Grundwasserverschmutzung wegen Ölleckagen konnte enthüllt werden, da an der U-Bahnhaltestelle Noksapyeong eine Verseuchung entdeckt wurde. Inzwischen wurden einige relevante Fakten offenbart und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Jedoch wird es bis zu einer vollständigen Bodenreinigung noch lange dauern. Eine grundlegende Lösung kann voraussichtlich erst nach der vollständigen Rückgabe des Stützpunktes in Angriff genommen werden. Beobachter fordern, bereits vor diesem Termin eine präzise Untersuchung und Reinigungen auf dem Gelände der Militärbasis durchzuführen.