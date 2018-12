US-Außenminister hofft auf Trump-Kim-Treffen bald nach Jahreswechsel

ⓒYONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat seine Hoffnung auf ein baldiges Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum Ausdruck gebracht.





Mit der Äußerung wurde die Absicht der USA für einen Dialog erneut bestätigt. Es ist jedoch ungewiss, ob ein zweites Spitzentreffen so wie von Pompeo erhofft schon bald nach dem Jahreswechsel zustande kommen wird.





Die Botschaft ist eindeutig. Die USA bringen deutlich ihre Hoffnung auf ein baldiges Treffen zum Ausdruck. Washington zeigt zudem eine versöhnliche Geste. Der Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, sprach von der Bewältigung der 70 Jahre langen feindseligen Beziehungen. Er deutete an, dass die USA ihren Bürgern Nordkorea-Reisen zu Zwecken humanitärer Hilfe erlauben wollen. Die USA hatten nach dem Tod des Studenten Otto Warmbier nach einer langen Gefangenschaft in Nordkorea ein Reiseverbot gegen das Land verhängt. Biegun machte deutlich, dass all diese Bewegungen auf Anweisung von Außenminister Pompeo erfolgen.





Andererseits versuchen die USA immer noch, Nordkorea unter Druck zu setzen. Washington hält weiterhin an den Sanktionen gegen Nordkorea fest und verstärkt seine Druckausübung in der Menschenrechtsfrage. Das US-Finanzministerium setzte jüngst zum vierten Mal Nordkoreaner auf seine Sanktionsliste wegen Menschenrechtsverstößen, zu ihnen zählte Choe Ryong-hae, die Nummer zwei in der Machthierarchie. Die UN-Generalversammlung verabschiedete das 14. Jahr in Folge eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea.





Die interne Stimmung in den USA und Nordkorea ist für einen zweiten Gipfel nicht sonderlich günstig. Trump sieht sich Ermittlungen durch einen Sonderermittler und einer Konfrontation mit dem Kongress gegenüber. In Nordkorea herrscht Unmut darüber, dass die erwartete Lockerung der Sanktionen ausbleibt. Pjöngjang macht sich anscheinend Gedanken darüber, welchen praktischen Nutzen ein zweites Treffen zwischen Kim und Trump bieten würde.





Die versöhnliche Geste der USA könnte als Anzeichen für eine Sanktionslockerung interpretiert werden. Sollte Nordkorea die Geste entsprechend auffassen, stehen die Chancen für einen Dialog gut. Es belastet sowohl Nordkorea als auch die USA, wenn die Verhandlungen lange steckenbleiben. Daher ist es für beide Seiten nötig, anlässlich des Jahreswechsels einen Wendepunkt herbeizuführen.