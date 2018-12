Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Süd- und Nordkorea führten vor einer Woche im Verbindungsbüro in Kaesong Gespräche über die innerkoreanische Kooperation im Sportbereich. Ein wichtiges Gesprächsthema war die gemeinsame Teilnahme der beiden Koreas an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio und die angestrebte gemeinsame Austragung der Olympischen Spiele 2032. In Bezug auf die Pläne für die gemeinsame Austragung der Olympischen Spiele 2032 wollen beide Koreas bald dem Internationalen Olympischen Komitee die Bereitschaft zur gemeinsamen Austragung der Spiele schriftlich mitteilen. Am 15. Februar 2019 soll dann im IOC-Hauptquartier in Lausanne eine Konferenz der Beteiligten veranstaltet werden. Gegenwärtig sind als Länder, die sich für die Austragung der Olympischen Spiele 2032 interessieren und eine Bewerbung prüfen, Australien, Indien, China und Indonesien bekannt. Nun wollen sich beide Koreas als Kandidat hinzugesellen. Nach den bisherigen Konventionen ist die Möglichkeit groß, dass der Gastgeber der Spiele 2032 bei der IOC-Generalversammlung 2025 entschieden wird. Viele Netzbürger brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass die gemeinsame Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 für Korea Realität wird. In Bezug auf diese Nachricht kamen viele auch darauf zu sprechen, dass der Südkorea-Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un und auch der Gipfel zwischen Nordkorea und den USA ebenfalls erfolgreich zustande kommen mögen.





Nach einem kürzlich vom Statistikamt und dem Korea Social Science Data Archive veröffentlichten Bericht möchten über die Hälfte der koreanischen Senioren über 65 Jahre lieber zuhause wohnen, auch wenn sie krank werden und auf fremde Hilfe angewiesen sein sollten. Jedoch möchten sieben von zehn Menschen ihre alt gewordenen Eltern lieber einem Pflegeheim anvertrauen. 57,6% der Senioren über 65 Jahre antworteten im vergangenen Jahr, dass sie zuhause leben und einen Pflegeservice in Anspruch nehmen möchten, falls sie sich wegen einer Erkrankung nicht mehr frei bewegen können. 10,3% möchten mit dem Ehepartner bzw. der Ehepartnerin, den Kindern oder Geschwistern zusammen leben. Der Anteil der Senioren, die in ein Pflegeheim gehen möchten, beträgt lediglich 31,9%. 2010 wurde bei Babyboomern, die zwischen 1955 und 1963 zur Welt gekommen sind und sich nun um ihre alt gewordenen Eltern kümmern müssen, eine Untersuchung durchgeführt. Danach sind 49,2% im Kontrast zur Untersuchung im vergangenen Jahr, dazu bereit, später in einer Pflegeeinrichtung zu leben. 22,2% wollen in eine Pflegeklinik einziehen. Wenn man beides zusammenzählt, wollen 71,4% sich in einer Pflegeeinrichtung betreuen lassen. Der Anteil der Personen, die zuhause einen öffentlichen oder privaten Pflegeservice in Anspruch nehmen möchten, und der der Personen, die an die Inanspruchnahme einer solchen fremden Hilfe nicht denken, mit jeweils 22,4 und 6,2% machen zusammen kaum ein Drittel aus. Die Ergebnisse zeigen, dass bei den erwachsenen Kindern von heute die Einstellung, dass die Kinder die alt gewordenen Eltern pflegen und unterhalten müssen, viel schwächer ausgeprägt ist. Diese veränderte Einstellung führt dazu, dass nun der Anteil der Senioren steigt, die ihr Vermögen nicht ihren Kindern vererben, sondern für sich oder für den Lebenspartner bzw. die Lebenspartnerin nutzen wollen. Dieser Anteil ist in den letzten neun Jahren von 9,2 auf 17,3%, damit um das Doppelte gestiegen. In den Internet-Kommentaren war zu lesen, dass man sich auf den eigenen Lebensabend gut vorbereiten sollte, wenn man später die Kinder nicht belasten oder von ihnen nicht vernachlässigt werden will.





Die vietnamesische Fußballnationalmannschaft unter dem südkoreanischen Trainer Park Hang-seo hat kürzlich die Südostasienmeisterschaft, damit den Titel erstmals seit zehn Jahren wieder, gewonnen. Mit diesem Erfolg ist der Südkoreaner Park Hang-seo in Vietnam ein Volksheld geworden. Dank der guten Leistung von Park als Nationaltrainer Vietnams soll dort auch das Interesse an südkoreanischen Produkten explosiv gestiegen sein. Die Koreanische Gesellschaft für Förderung von Handel und Investition KOTRA hielt vom 14. bis 16. Dezember in einem Einkaufszentrum in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Verkaufsveranstaltung ab, an der südkoreanische Unternehmen teilnahmen. Auch im vergangenen Jahr gab es eine ähnliche Veranstaltung. Im vergangenen Jahr besuchten etwa 8.000 Personen drei Tage lang die Veranstaltung, und der vor Ort erzielte Umsatz betrug 24.000 Dollar. In diesem Jahr lag die Besucherzahl bei 15.000 und der Umsatz bei 50.000 Dollar. Sowohl die Zahl der Besucher, als auch der Umsatz hat sich verdoppelt. Vor allem der letzte Tag der Verkaufsveranstaltung in diesem Jahr war der nächste Tag nach dem Gewinn der Südostasienmeisterschaft. Der Umsatz an dem Tag sei ähnlich hoch wie der Umsatz an beiden Vortagen zusammen gewesen. Besonders beliebt waren Gesundheits- und Kosmetikprodukte aus Südkorea. Auch bei Waren von südkoreanischen Unternehmen, die in Vietnam Park Hang-seo als Werbemodel einsetzen, soll ein deutlicher Umsatzanstieg zu beobachten sein. Viele Netzbürger sind der Ansicht, dass Park einen enormen Beitrag zur Verbesserung des Images Koreas in Vietnam leistet.