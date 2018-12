UNO prangert erneut Menschenrechtslage in Nordkorea an

ⓒYONHAP News

Die Vereinten Nationen haben das 14. Jahr in Folge eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea verabschiedet. Die Resolution wurde am Montag in der Plenarsitzung der UN-Generalversammlung im Konsens angenommen.





In dem Beschluss werden über lange Zeit stattfindende, bis heute systematische, weit verbreitete und ernsthafte Menschenrechtsverstöße verurteilt und deren sofortiger Stopp gefordert. Konkret werden Folter und unmenschliche Behandlung, Vergewaltigungen, öffentliche Hinrichtungen, willkürliche Festnahme ohne Gerichtsverfahren, Kollektivschuld und Zwangsarbeit angeführt. Auf diese Formen von Menschenrechtsverstößen wurde bereits im Bericht der UN-Untersuchungskomission für die Menschenrechtslage in Nordkorea (COI) aus dem Jahr 2014 hingewiesen.





Die Resolution fordert dazu auf, die Ergebnisse des COI-Berichts und die darin formulierten Ratschläge zu überprüfen und angemessene Schritte zu unternehmen, um die Verantwortlichen der Menschenrechtsverletzungen zu ermitteln. Der Bericht empfiehlt, den Internationalen Strafgerichtshof anzurufen und die für Verbrechen verantwortlichen höchsten Stellen des Landes zu sanktionieren. Zwar wird der Name des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un nicht konkret genannt. Es heißt jedoch, die Menschenrechtsverletzungen gingen auf Einrichtungen zurück, die von der nordkoreanischen Führung kontrolliert werden.





Die Resolution enthält zudem die Aufforderung, nordkoreanische Gastarbeiter innerhalb der kommenden 24 Monate in ihr Land zurückzuschicken.





Die seit 2014 stattfindende Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Menschenrechtslage in Nordkorea wurde jedoch abgesagt, nachdem die USA ihren Antrag dafür zurückgezogen hatten. Washington konnte die erforderlichen neun Fürstimmen nicht zusammenbekommen. Nur acht der fünfzehn Mitglieder des Sicherheitsrats hatten dafür gestimmt.