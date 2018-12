Regierung nimmt Änderungen am wirtschaftspolitischen Kurs vor

ⓒYONHAP News

Die Regierung hat bei einer erweiterten Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister unter Leitung von Präident Moon Jae-in am Montag den Kurs ihrer Wirtschaftspolitik für das kommende Jahr bekannt gegeben.





Als erstes soll die Vitalität der Wirtschaft gesteigert werden. Zu diesem Zweck sollen staatliche Unternehmen zu Investitionen in Höhe von 21,9 Billionen Won (19,5 Milliarden Dollar) ermutigt werden. In den Bau von öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken und Sporthallen sollen 8,6 Billionen Won (6,6 Milliarden Dollar) fließen. 61 Prozent des Budgets sollen frühzeitig eingesetzt und die Wirtschaft in Schwung gebracht werden.





Um den Binnenkonsum zu beleben, wird die Frist für Vergünstigungen mittels der Sonderkonsumsteuer auf Automobile um sechs Monate, bis Juni nächsten Jahres, verlängert.





Bis Februar soll das System, nach dem der Mindestlohn bestimmt wird, reformiert werden, damit es zu keiner zu schnellen Erhöhung des Mindestlohns kommt. Auch werden Maßnahmen getroffen, um die Nebenwirkungen der verkürzten Arbeitszeit so weit wie möglich zu reduzieren.





Maßnahmen für die Innovation der Produktionsbranche, unter anderem für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von führenden Industriesektoren wie Automobile, Schiffbau, Display und Petrochemie, sollen noch vor Jahresablauf erarbeitet werden. Im ersten Halbjahr des kommenden Jahres will die Regierung eine Strategie für die Förderung der Bereiche Tourismus, Gesundheit, Logistik und von anderen Dienstleistungsbranchen, aufstellen.





Auffallend ist die Kehrtwende zu einer unternehmensfreundlichen Politik. Unter anderem sollen Verwaltungsverfahren, die bei der Umsetzung von umfangreichen Projekten durch private Unternehmen ein Hindernis darstellten, schnell abgeschlossen werden. Ein beispielhaftes Projekt hierfür ist der Bau des neuen Firmengebäudes von Hyundai Motor im Seouler Stadtteil Gangnam. Das Unternehmen investiert darin 3,7 Billionen Won.





Im Gegensatz dazu wurde das Ziel des einkommensgelenkten Wachstums, das im Fokus der bisherigen Wirtschaftspolitik stand, weitgehend zurückgenommen. Einige Experten meinen daher, die Regierung habe die Richtung ihrer Wirtschaftspolitik faktisch revidiert.