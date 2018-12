Über Weihnachten. Von der Anwesenheit des Abwesenden.

© Getty Images Bank

Mit Weihnachten ist das in Korea so eine Sache. Es ist nicht so, dass es Weihnachten hier nicht gäbe, aber mit dem, was man in Europa damit verbindet, hat das koreanische Weihnachtsfest doch eher wenig zu tun. Das Phänomen Weihnachten gibt es hier im Grunde erst seit ein paar Jahrzehnten und setzt sich vor allem zusammen aus Elementen, die aus amerikanischen und japanischen Weihnachtsbräuchen übernommen wurden. Es ist in erster Linie einfach ein Winterfest für die Kinder, die Geschenke bekommen, und vielleicht noch für junge Liebespaare, die den Weihnachtsabend in romantischer Zweisamkeit verbringen.





Für einen traditionell geprägten, nostalgieanfälligen Europäer wie mich kann diese Zeit des Jahres in Korea zur Herausforderung werden. Lasse ich mich auf das amerikanisch geprägte, bunt glitzernde und fröhlich blinkende Konsumfest ein, das die Weihnachtsstimmung hier im Wesentlichen ausmacht? Oder versuche ich, liebgewonnene Rituale aus der Heimat – so gut es geht – nachzuformen? Feiere ich mit anderen zusammen oder vielleicht doch lieber ganz alleine? Es gibt unzählige Möglichkeiten, in Korea zu Weihnachten (un)glücklich zu werden.