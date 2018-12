UN verabschieden Menschenrechtsresolution zu Nordkorea

© YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben das 14. Jahr nacheinander eine Resolution verabschiedet, in der die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea verurteilt werden. Noch ist unklar, ob sich der Schritt auf die Verhandlungen Nordkoreas mit den USA über sein Atomwaffenprogramm auswirken wird. Der Forscher Oh Gyeong-seop vom Korea-Institut für Nationale Vereinigung sagt zum Thema:





Die UN-Vollversammlung hat am 17. Dezember eine Resolution angenommen, in der sie Nordkorea wegen gravierender Menschenrechtsverstöße stark kritisiert und das Land dazu aufruft, die Situation zu ändern. Die UN haben Nordkorea wegen der Menschenrechtssituation jedes Jahr seit 2005 an den Pranger gestellt. Sie verurteilen systematische und weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea.





Der dritte UN-Ausschuss, der sich mit Menschenrechtsfragen beschäftigt, billigte die Resolution am 15. November durch Konsens und ohne eine Abstimmung. Das Dokument wurde in der gleichen Weise von der Vollversammlung angenommen. Der Vorgang spiegelt das negative internationale Bild von der Situation in Nordkorea:





Die diesjährige Resolution nennt den Bericht der UN-Kommission zur Untersuchung der Menschenrechte in Nordkorea von 2014. Der Bericht beschreibt Verbrechen wie Folter, inhumane Behandlung, Vergewaltigung, Zwangsarbeit, öffentliche Hinrichtungen, willkürliche Inhaftierung und Exekution sowie einen Mangel an legalen Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte. Die Resolution äußert eine tiefe Besorgnis wegen der Verstöße. Sie reflektiert zudem die internationalen Bemühungen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der UN-Sicherheitsrat wird aufgerufen, dazu angemessene Maßnahmen zu ergreifen, und es werden selektive Sanktionen gegen diejenigen empfohlen, die die größte Verantwortung für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit tragen. Der Ausdruck „die am stärksten dafür Verantwortlichen“ bezieht sich klar auf den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un.





Seit 2014 fordern die UN-Resolutionen, die Menschenrechtsverstöße durch Nordkorea vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen und die verantwortlichen Personen zu bestrafen. Der diesjährige Beschluss umfasst zudem einen neuen Bereich:





Bedeutungsvoll ist, dass die Resolution besagt, dass die UN die diplomatischen Bemühungen in diesem Jahr unterstützen, wie wir das bei den innerkoreanischen Gipfeltreffen, dem Nordkorea-USA-Gipfel und den Denuklearisierungsverhandlungen gesehen haben. Insbesondere werden die Begegnungen getrennter Familien in Süd- und Nordkorea genannt. Sie sagt, dass die internationale Gemeinschaft die Dringlichkeit der Frage der Familientrennungen versteht und dass sie die Familientreffen im August sowie das innerkoreanische Gipfelabkommen vom September begrüßt, das eine stärkere Zusammenarbeit im humanitären Bereich und eine fundamentale Lösung für das Problem der getrennten Familien vorsieht.





Der UN-Sicherheitsrat hat es zum ersten Mal seit fünf Jahren nicht geschafft, ein sonst jährliches Treffen zur Menschenrechtslage in Nordkorea zu veranstalten. Doch versuchen die USA, ein Treffen im Januar zu organisieren, um der internationalen Gemeinschaft die Situation in Nordkorea vor Augen zu führen. Am 10. Dezember setzten die USA drei weitere Funktionäre der nordkoreanischen Führung wegen des Vorwurfs der Menschenrechtsverletzung auf die Sanktionsliste. Derweil stockt im Moment der Dialog mit Nordkorea über sein Atomprogramm:





Washingtons Verhängung von Sanktionen gegen drei hochrangige nordkoreanische Funktionäre wird wahrscheinlich einen großen psychologischen Druck auf Nordkorea ausüben. Die USA senden die Botschaft, dass sie den Druck aufrechterhalten, während die wirtschaftlichen Sanktionen weiter bestehen bleiben, es sei denn, Nordkorea unternimmt konkrete Denuklearisierungsmaßnahmen, die es bei den Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA versprochen hatte.





Nordkorea hat wie gewöhnlich wütend auf die Verabschiedung der UN-Resolution reagiert. Der nordkoreanische Botschafter bei den UN, Kim Song, erhob den Vorwurf, dass die Fälle von Menschenrechtsverletzungen fabriziert worden seien. Doch kritisierte Pjöngjang die US-Regierung nicht direkt:





Wir müssen sehen, welche Botschaft Kim Jong-un in seiner Neujahrsrede am 1. Januar aussenden wird, insbesondere mit Blick auf die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen und das Verhältnis zu den USA. Ein zweites Nordkorea-USA-Gipfeltreffen wird vermutlich Anfang des nächsten Jahres stattfinden. Doch zuerst müssen beide Länder einen Kompromiss bei den Abrüstungsmethoden finden. Gespannt wird auch ein möglicher Besuch Kim Jong-uns in Südkorea erwartet. Ich denke, ein solcher Besuch könnte ein positives Signal für die Denuklearisierung sein.





Noch ist unklar, bis wann Nordkorea atomar abrüsten will und wie die Gegenleistungen der USA aussehen werden. Die Menschenrechtsfrage könnte zu einem weiteren Streitpunkt in ihren Verhandlungen werden.