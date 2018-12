Musikvideo von BLACKPINK das meistbesuchte K-Pop-Musikvideo von 2018

© YONHAP News

Das Musikvideo von „Ddu-Du Ddu-Du“ der Girlgroup BLACKPINK war 2018 auf YouTube das am meisten gesehene K-Pop-Musikvideo. YouTube veröffentlichte eine Liste für dieses Jahr mit den zehn meistbesuchten K-Pop-Musikvideos. Auf den ersten Platz landete „Ddu-Du Ddu-Du“, weitere Musikvideos auf der Liste waren die von BTS und TWICE. Das Musikvideo von „As if it’s your last“ von BLACKPINK belegte bereits im vergangenen Jahr den ersten Platz der gleichen Liste.