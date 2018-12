Weitere Internetbanken werden im Mai vorläufig zugelassen

ⓒKBS News

Die zuständigen Finanzbehörden haben einen Plan für die Zulassung weiterer Internetbanken bekannt gegeben. Demnach wird erwartet, dass bis 2020 bis zu zwei neue Internetbanken ins Leben gerufen werden.





Derzeit gibt es zwei Internetbanken in Südkorea. Die vom Telekommunikationsunternehmen KT geführte K Bank startete im April 2017 als erste Internetbank des Landes. Die Bank erregte große Aufmerksamkeit, da damit erstmals seit 23 Jahren eine neue Bank zugelassen wurde und zwar eine Bank, die keine Filialen besitzt. K Bank konnte lediglich drei Tage nach dem Geschäftsstart 100.000 Kunden gewinnen. Die zweite Internetbank Kakao Bank wurde drei Monate später gegründet, diese erregte mit ihrer Geschäftsstrategie mittels des Messengers KakaoTalk noch größeres Aufsehen als die K Bank. KakaoTalk ist der beliebteste Messenger in Südkorea mit 43 Millionen Nutzern.





Mit Stand vom Ende September 2018 verfügen beide Internetbanken über 7,64 Millionen Kunden und etablierten sich am Finanzmarkt. Mit einfachen Verfahren und niedrigeren Kreditzinsen als konventionelle Banken konnten beide Internetbanken Kunden anlocken. Ihr Vermögensvolumen hat sich von 5,2 Billionen Won (4,6 Milliarden Dollar) im Jahr 2017 inzwischen auf 12,7 Billionen Won (11,3 Milliarden Dollar) mehr als verdoppelt. Der Markteintritt der Internetbanken führte auch zu Veränderungen von Geschäftspraktiken bei den traditionellen Geschäftsbanken, diese verstärkten ihr mobiles Bankgeschäft.





Unter den Internetbank-Kandidaten erregt Naver die größte Aufmerksamkeit. Naver ist das größte Webportal in Südkorea, das 46 Millionen registrierte Nutzer landesweit hat. Sollte das Unternehmen ins Internetbankgeschäft einsteigen, wird es auf dem Gebiet noch dominanter als Kakao Bank sein. Als größtes Hindernis für Navers Einstieg gilt die Einschränkung des Anteils des Industriekapitals an einem Finanzinstitut. Die Finanzbehörden streben an, für Unternehmen, bei denen der Anteil der Informations- und Kommunikationstechnologie 50 Prozent übertrifft, die Einschränkung aufzuheben.





Das Wertpapierunternehmen Kiwoom Securities und Interpark zeigen sich aktiv für die Gründung einer Internetbank. Interpark zählt zu den Unternehmen des elektronischen Handels der ersten Generation. Der größte Aktionär von Kiwoom Securities ist Daou Technology, ein IT-Dienstleistungsanbieter.