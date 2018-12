Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon fällt auf Rekordtief

ⓒYONHAP News

Nach der Mehrheitsmeinung ist die Wirtschaft die größte Ursache für den sinkenden Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in.





Moons Beliebtheit fiel nach einer Umfrage von Realmeter in der dritten Dezemberwoche auf den niedrigsten Stand seit seinem Amtsantritt. Die Differenz zwischen dem Anteil der Unterstützer und dem der Kritiker beträgt einen Prozentpunkt und liegt somit im Fehlerbereich. Bei einer anderen Umfrage übertraf der Anteil der Kritiker knapp den der Unterstützer.





Der Zustimmungswert für Moon stieg in letzter Zeit, wenn Angelegenheiten im Zusammenhang mit Nordkorea in den Medien präsent waren, um dann zurückzugehen. Nach Gruppen betrachtet, wurde bei Menschen in ihren Zwanzigern, Studenten, Bewohnern der Region Yeongnam und Selbstständigen der größte Rückgang verzeichnet. Der Rückgang der Zustimmung bei den Selbstständigen wird auf die Konjunkturabschwächung und die Verbreitung der Auffassung zurückgeführt, dass sie Opfer der Wirtschaftspolitik der Moon Jae-in-Regierung seien.





Hinsichtlich der Region Yeongnam ist der Rückgang des Zustimmungswerts in Busan, Ulsan und der Provinz Süd-Gyeongsang bemerkenswert. Dort siegte die Regierungspartei bei den letzten Kommunalwahlen, während Daegu und Nord-Gyeongsang, die ebenfalls zu Yeongnam zählen, die Hochburg der Freiheitspartei Koreas bleiben. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Wähler in Busan, Ulsan und Süd-Gyeongsang nun Präsident Moon den Rücken kehren.





Sollte der aktuelle Trend berücksichtigt werden, wird eher ein kontinuierlicher Rückgang des Zustimmungswerts als ein Anstieg als wahrscheinlicher betrachtet. Denn eine dramatische Erholung der Volkswirtschaft ist angesichts in- und externer Unsicherheitsfaktoren offenbar kaum möglich. Deshalb werden kritische Stimmen über die deutliche Anhebung des Mindestlohns, die Arbeitszeitsverkürzung und die einkommensorientierte Wachstumspolitik immer lauter. Diesbezüglich ist es bemerkenswert, dass der Zustimmungwert für Moon bei den Anhängern der Gerechtigkeitspartei, einer progressiven Partei, deutlich gefallen ist. Die Schwierigkeiten am Beschäftigungsmarkt und in der Wirtschaft führen zum Rückgang der Beliebtheit bei den jungen Menschen und Geringverdienern, Rückschritte bei einigen politischen Leitsätzen deswegen lassen die Beliebtheit bei progressiven Gruppen sinken.





Das Oppositionslager verstärkt unterdessen seine Offensive gegen die einkommensorientierte Wachstumspolitik. Ministerpräsident Lee Nak-yon betonte, es sei übertrieben und unfair, diese Wachstumspolitik als Wurzel allen Übels zu bezeichnen.