Hohe Erwartungen für Rekord-Dividenden von börsennotierten Unternehmen

Die Gesamtsumme der Dividendenausschüttungen börsennotierter südkoreanischer Unternehmen wird in diesem Jahr erstmals die Schwelle von 30 Billionen Won übertreffen. Der Entwicklung wird große Bedeutung zugeschrieben.





Die Dividende ist ein Teil des Gewinns aus den Geschäftsaktivitäten, den ein Unternehmen an seine Aktionäre ausschüttet. Neben dem Anstieg des Aktienkurses ist dies der Zweck der Investitionen. In Südkorea hatten die Dividenden in Form von Aktien einen deutlich größeren Anteil als die Dividenden in bar. In letzter Zeit nehmen jedoch die Bardividenden zu.





Diese Tendenz spielte eine große Rolle dabei, dass die Gesammtsumme der Dividenden dieses Jahr voraussichtlich 30 Billionen Won (26,6 Milliarden Dollar) übertreffen.





Als einer der Faktoren für die Zunahme der Bardividenden gilt die Einführung des sogenannten Stewardship Code. Dabei handelt es sich um Verhaltensgrundsätze, denen instituelle Anleger folgen sollten. Demnach sollen sie ihre Rolle als Aktionäre aufrichtig erfüllen einschließlich einer aktiven Beteiligung an Entscheidungen von Unternehmen, und der transparenten Informationsweitergabe an Kunden oder Bürger. Der Stewardship Code wurde in Südkorea 2016 eingeführt. Unternehmen neigen dazu, ihren Überschuss einzubehalten oder zu investieren. Infolge der Einführung des Stewardship Code wird die Position institutioneller Anleger, einen Gewinn zu realisieren, aktiver berücksichtigt, was zur Zunahme der Bardividendenausschüttung führt.





Trotzdem ist die Dividendenquote in Südkorea immer noch niedrig. Die Quote bezieht sich auf das Verhältnis der Bardividende zum Reingewinn. Die Quote an der Aktienbörse in Seoul steigt dieses Jahr voraussichtlich leicht von 18,6 Prozent im vergangenen Jahr auf 19,4 Prozent. Von 2014 bis 2016 wurde die 20-Prozent-Marke übetroffen.





Die Dividendenquote am Kospi-Markt lag im Zeitraum zwischen 2001 und 2017 im Durchschnitt bei 16,7 Prozent. Das entspricht im Vergleich mit führenden Industrieländern fast dem Schlusslicht. In Europa wurden 60 Prozent übertroffen, in den USA lag die Quote bei 47 Prozent und in Japan bei über 32 Prozent. Als ein weiteres Problem gilt in Südkorea die Konzentration der Dividenden auf bestimmte Aktien wie solche von Samsung Electronics.