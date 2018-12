Trump: Fortschritte im Nordkorea-Konflikt

ⓒKBS News

US-Präsident Donald Trump freut sich nach eigenen Angaben auf sein nächstes Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Es würden Fortschritte gemacht, teilte Trump mit. Er habe einen Bericht von seinem Nordkorea-Arbeitsteam erhalten. Der Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, hatte Trump von seinem jüngsten Besuch in Südkorea unterrichtet. Auch Allison Hooker vom Nationalen Sicherheitsrat beteiligte sich an dem Treffen mit Trump. Biegun und der südkoreanische Chefunterhändler für Verhandlungen über die nordkoreanische Nuklearfrage hatten in Seoul an einer bilateralen Arbeitsgruppe zu Nordkorea teilgenommen.





Washington demonstriert seinen Willen, einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas herbeiführen zu wollen. Biegun machte dahingehend nach seiner Ankunft in Südkorea bemerkenswerte Äußerungen. Er sprach von der Bewältigung der 70 Jahre langen feindseligen Beziehungen und einer eventuellen Überprüfung des Reiseverbots für Nordkorea, um humanitäre Hilfe für das Land zu ermöglichen.





Bei der Sitzung der Arbeitsgruppe am Freitag kamen beide Seiten zu dem Schluss, dass die geplante Grundsteinlegungszeremonie für das innerkoreanische Projekt zur Wiederherstellung der Eisenbahn- und Straßenverbindungen über die Grenze die Sanktionen gegen Nordkorea nicht betreffe. Nach dem Treffen sagte Biegun, er hoffe darauf, die Diskussionen mit Nordkorea auf die nächste Stufe stellen zu können. Bei der Wiederaufnahme des Dialogs könnten Details über das zweite Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA diskutiert werden.





US-Außenminister Mike Pompeo brachte am 20. Dezember seine Hoffnung auf ein baldiges zweites Treffen zwischen Trump und Kim Jong-un zum Ausdruck. Er sagte in einem Radiointerview, er glaube, dass das Treffen nicht allzu lange nach dem Neujahrstag stattfinden werde.





Gleichzeitig gibt es Anzeichen dafür, dass die USA Nordkorea nicht mit Kritik reizen wollen. Vizepräsident Mike Pence verzichtete nach Medienberichten in einer Rede auffällig darauf, auf die Menschenrechtslage in Nordkorea einzugehen. Pence gilt als Hardliner gegenüber Nordkorea. Pjöngjang hat bisher auf die versöhnlichen Gesten Washingtons nicht reagiert.