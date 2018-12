Son Heung-min erzielt Doppelpack gegen FC Everton

© YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat am 18. Spieltag der Premier League gegen den FC Everton doppelt getroffen und Tottenham Hotspur zu einem souveränen 6:2-Sieg verholfen.





Son erzielte damit die Saisontreffer sieben und acht. Erstmals schaffte er in der aktuellen Saison in der Premier League einen Doppelpack. Gegen den Tabellenführer aus Liverpool hatte er zudem in der 29. Minute den Treffer des Teamkollegen Harry Kane vorbereitet und sich von seiner besten Seite gezeigt.





Son Heung-min war dieses Jahr für die koreanische Nationalmannschaft bei der WM in Russland sowie bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang im Einsatz und hatte Schwierigkeiten, sich bei Tottenham einzubringen. Die Länderspiele, die im Anschluss im September und Oktober stattfanden hatten ihn zusätzlich viel Kraft gekostet. Den ersten Saisontreffer für Tottenham brachte der Fußballspieler deshalb erst verspätet am 1. November im Achtelfinale des League-Cup gegen West Ham. Nach dem Ende der Durststrecke erholte sich Son wieder und schoss drei Tore. Nachdem er das Länderspiel gegen Australien ausgelassen hatte, konnte er in der Premier League wieder zu seiner alten Form zurückfinden. Einschließlich des League-Cup Matches gegen Arsenal erzielte Son Heung-min allein im Dezember fünf Treffer.





Mitte Januar wird sich Son der Nationalmannschaft für die Asienmeisterschaft anschließen. Bis dahin muss der Fußballspieler noch mehrere Spiele für den Verein absolvieren. Tottenhams Trainer Maurizio Pochettino sagte in einem Interview mit Sky Sports, Son Heung-min habe ein enormes Potenzial. Seine Fähigkeit, ein Spiel komplett zu machen sei unglaublich.