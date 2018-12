Eiskunstläufer Cha Jun-hwan belegt ersten Platz bei Rankingwettbewerb

© YONHAP News

Eiskunstläufer Cha Jun-hwan hat beim KB Finance Rankingwettbewerb trotz eines Sprungfehlers den ersten Platz belegt. Bei dem am Samstag im Mokdong Eislaufstadion ausgetragenen Wettbewerb wurden auch gleichzeitig die Eiskunstläufer für die Teilnahme an der ISU Vierkontinente Eiskunstlauf-WM im Februar ausgewählt.





Jun-hwan bekam im Kurzprogramm 37,63 Punkte für die technische Ausführung und 39,65 Punkte für die künstlerische Darbietung. Mit insgesamt 77,28 Punkten schaffte er das beste Ergebnis von acht Teilnehmern im Einzellauf der Männer.





Cha hatte beim Grand-Prix-Finale in Vancouver vor zwei Wochen die Bronzemedaille gewonnen und sein Potenzial für eine große Karriere als Eiskunstläufer unter Beweis gestellt. Von dem Publikum im Mokdong Eislaufstadion, das den Eiskunstläufer nach seinem Erfolg in Kanada erstmals sah, wurde er jubelnd empfangen.





Bei den Frauen ging Lim Eun-soo mit einer Gesamtwertung von 68,98 Punkten in Führung.

Die 15-Jährige überzeugte durch eine fehlerlose Darbietung zur Filmmusik „Somewhere in Time“ von John Barry. Lim debütierte in der aktuellen Saison in der Hauptklasse bei der Asian Open Eiskunstlauf-Trophäe im August, die sie auch gewann. Beim fünften Grand-Prix belegte sie den dritten Platz und erreichte als zweite koreanische Eiskunstläuferin nach Kim Yu-na einen Podestplatz bei einem Grand-Prix-Wettbewerb.