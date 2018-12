Lee Jae-sung und Hwang Hee-chan lieferten sich Duell in 2. Bundesliga

© Hamburg

Die südkoreanischen Fußballspieler Lee Jae-sung und Hwang Hee-chan haben sich gestern in der 2. Bundesliga ein Duell geliefert. Beide standen am 18. Spieltag jeweils für Holstein Kiel und den Hamburger SV 23 Minuten auf dem Platz.





Es ist das erste Mal, dass Lee und Hwang, die in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga debütierten, gegeneinander spielten. Bei der letzten Begegnung der beiden Vereine im August hatte Lee Jae-sun zwei Treffer vorbereitet, Landsmann Hwang Hee-chan war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht beim HSV. Das Spiel im Holstein-Stadion endete mit 3:1 zugunsten der Heimmannschaft. Der Hamburger SV bleibt mit einem Zähler Vorsprung Tabellenführer. Holstein Kiel geht nach dem zweiten Sieg gegen den Herbstmeister noch mit Aufstiegshoffnungen in die Winterpause.





Trotz der Winterpause haben Lee Jae-sung und Hwang Hee-chan keine Zeit, sich auszuruhen. Die Nationalspieler werden sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten dem koreanischen Nationalteam anschließen und sich auf die Fußball-Asienmeisterschaft vorbereiten.