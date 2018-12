Koreas Wirtschaft 2018

© YONHAP News

Das Jahr 2018 begann mit großen Hoffnungen für die koreanische Wirtschaft, doch am Ende überwiegen die Sorgen. Im Mai des vergangenen Jahres wurde vorzeitig ein neuer Staatspräsident gewählt. Damit sollten bestehende politische Unsicherheiten aus dem Weg geräumt werden. Das wirtschaftliche Wachstum lag bei 3,1 Prozent, das war besser als erwartet. In diesem Jahr kamen neue Herausforderungen im In- und Ausland hinzu, die Einführung der 52-Stunden-Arbeitswoche und der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China eingeschlossen. Zum Rückblick sagt der Wirtschaftsprofessor Sung Tae-yun von der Yonsei-Universität:





Die koreanische Wirtschaft befand sich im Gesamtjahr gesehen im Abwärtstrend. Die einheimische Industrie zeigte angesichts der schwächer werdenden nationalen Wettbewerbsfähigkeit und der steigenden Arbeitskosten Zeichen der Instabilität. Zusammen mit ungünstigen externen Faktoren einschließlich des Handelskonflikts zwischen den USA und China verschlechterten sich die wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren. Die Regierung versuchte, die Situation über eine aktive Geldpolitik zu verbessern. Doch die Unternehmensinvestitionen entwickeln sich weiter nur schleppend, während die Exporte weiter extrem von bestimmten Branchen wie der Halbleiterindustrie abhängen. Beunruhigend ist auch, dass sich der Halbleiter-Boom abkühlt. Während die Industrien allgemein an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, hält Korea weiter Ausschau nach vielversprechenden Bereichen.





Zahlreiche Wirtschaftsinstitute haben ihre Wachstumsprognosen für Korea nach unten korrigiert. Die Regierung änderte ihre Prognose auf 2,9 Prozent, der Internationale Währungsfonds auf 2,8 Prozent und auch die Bank of Korea sowie die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gehen von 2,7 Prozent aus. Das sind niedrigere Werte als vorher. Kim Gwang-seok von der Graduiertenschule für Internationale Studien an der Hanyang-Universität sagt zum Thema:





Wichtige Wirtschaftsinstitute, einschließlich des IWF, sind vor allem wegen der schlechten Arbeitsmarktlage in Korea beunruhigt. Falls sich die Lage verschlechtert, bleiben das Einkommensniveau und der Verbrauch niedrig. Der zurückgehende Verbrauch wird die Unternehmen von Investitionen abhalten. Das schlechte Investitionsklima ist einer der beunruhigenden Faktoren seit dem vergangenen Jahr. Unternehmensinvestitionen sind sehr wichtig. Sie werden als Motor für die Wirtschaft gesehen. Kommt dieser Motor ins Stottern, droht der Wirtschaft ein Rückgang.





Nach Angaben der Regierung belief sich der Arbeitsplatzzuwachs auf lediglich 100.000 im auslaufenden Jahr. Das war der niedrigste Stand seit 2009. Die kürzeren Arbeitszeiten und der weit höhere Mindestlohn könnten die schlechte Arbeitsmarktsituation verschärfen. Der Experte Sung:





Ein Anstieg um 10,9 Prozent beim Mindestlohn im nächsten Jahr nach 16,4 Prozent in diesem Jahr bedeutet eine Erhöhung von fast 30 Prozent über zwei Jahre. Das wird ohne Zweifel eine Reihe von Industrien treffen. Die Einführung der 52-Stunden-Woche wird sich zudem als große Last für die Unternehmen erweisen, da diejenigen, die gegen die Vorschriften verstoßen, mit einer schweren Strafe belegt werden. Die Unternehmen werden daher vermutlich die Produktion weiter automatisieren statt zusätzliche Arbeitnehmer einstellen.





Unternehmen mit 300 oder mehr Beschäftigten sind seit Juli dieses Jahres angehalten, die maximale Wochenarbeitszeit auf 52 Stunden zu kürzen. Der Schritt war dazu gedacht, die Balance zwischen Arbeitszeit und Privatleben zu verbessern. Er gilt somit als Fortschritt in der koreanischen Gesellschaft, in der lange Arbeitszeiten als gegeben angesehen wurden. Das Problem sind die potenziellen Auswirkungen auf das System. Zudem bewog der steile Anstieg des Mindestlohns kleinere Unternehmen dazu, Mitarbeiter zu entlassen oder, im schlimmsten Fall, ganz aufzuhören. Außerhalb des Landes tobte der amerikanisch-chinesische Handelsstreit:





Die USA und China sind Koreas wichtigste Handelspartner. Der zunehmende Handelsdruck der USA hat den koreanischen Exporten in das Land geschadet und somit der koreanischen Wirtschaft eine große Last auferlegt. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist schlecht für Korea, da 27 Prozent seiner Exporte auf China entfallen. Korea führt zum größten Teil Zwischenprodukte nach China aus, die dann zu Fertigprodukten verarbeitet werden, die in die USA exportiert werden. Es ist unklar, wann der Handelskonflikt endet. Dieses externe Risiko erhöht die Unsicherheiten für Korea.





Trotz des Handelskonflikts, in dem die USA und China hohe Importzölle auf Güter des jeweils anderen Landes verhängt haben, erwiesen sich die koreanischen Exporte als robust. Im Oktober belief sich nach Angaben der Zentralbank der Handelsüberschuss auf 9,19 Milliarden Dollar. Korea verzeichnete damit den 80. Monat in Folge einen Überschuss. Im Oktober stiegen die Exporte auf einen Rekordwert von 57,24 Milliarden Dollar. Der größte Teil davon entfiel auf Halbleiter. Der Experte Kim:





Es ist mit Sicherheit eine gute Nachricht, dass die Halbleiterexporte 20 Prozent der koreanischen Ausfuhren in diesem Jahr ausmachen. Samsung Electronics verbuchte im dritten Quartal einen operativen Gewinn von mehr als 15 Milliarden Dollar. Im selben Zeitraum verzeichnete der zweitgrößte Chiphersteller SK Hynix Umsätze, Netto- und Betriebsgewinne in Rekordhöhe. Doch einige internationale Investmentbanken gehen davon aus, dass der Boom in der Chipindustrie schon bald enden wird, aber der robuste Absatz von Speicherchips hat die Besorgnis zum Teil abgemildert.





Der Gesamtumsatz für Koreas Halbleiterbranche belief sich in den ersten zehn Monaten 2018 auf über 100 Milliarden Dollar. Das war das erste Mal weltweit für ein einzelnes Exportprodukt. Dank des Chipbooms stieg das Handelsvolumen Koreas das zweite Jahr nacheinander auf wertmäßig über eine Billion Dollar. Die Exporte übertrafen zum ersten Mal die Schwelle von 600 Milliarden Dollar. Eine gute Nachricht für Korea war auch, dass drei Telekommunikationsunternehmen am 1. Dezember den Mobilfunkstandard der fünften Generation gestartet haben. Professor Kim:





Der Wechsel vom 4G-Netz auf 5G wird dramatische Auswirkungen haben. 5G verspricht eine außerordentlich schnelle Datenübertragung, und zwar 20 bis 70 Mal schneller im Vergleich zu 4G. Im superschnellen Netz können Videos, Bilder und Textnachrichten in Nu transferiert werden. Die Nutzer können zum Beispiel einen 90 Minuten langen Film in einer bloßen Sekunde herunterladen. 5G kann datenlastige Inhalte wie virtuelle Realität und erweiterte Realität übertragen. In der 5G-Ära können selbstfahrende Autos auf den Straßen fahren und Drohnen fliegen. Es lässt sich vorstellen, dass verschiedene 5G-Dienste geschaffen werden, so wie das Internet den Weg für neue Geschäftsfelder geebnet hat.





Im Prinzip lassen sich dank des 5G-Netzwerks pro Quadratkilometer eine Million Geräte für das Internet der Dinge sofort miteinander verbinden. Der Beginn des ersten kommerziellen 5G-Netzes in der Welt ist ein klares Zeichen dafür, dass Korea in einigen Zukunftsbranchen eine führende Position haben wird. Daneben ist auch die Entspannung in den Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea eine gute Nachricht für die Wirtschaft. Kim:





Südkoreas Kreditglaubwürdigkeit liegt nach wie vor trotz der geopolitischen Risiken auf der koreanischen Halbinsel auf einem hohen Niveau, und zwar auf dem sechsten, siebten oder achten Platz. Ohne die Risiken, die im Zusammenhang mit Nordkorea bestehen, könnte die Bonität sich weiter verbessern. Das bedeutet, das Land könnte mehr ausländische Investitionen anziehen. So wächst auch die Hoffnung, dass der gemeinsame Industriepark von Kaesong in Nordkorea wieder eröffnet wird und ein zweiter oder dritter Industriekomplex gebaut wird. Südkoreanische Unternehmen könnten sich an Projekten für die Telekommunikation und den Ausbau der Infrastruktur in Nordkorea beteiligen.





Bevor sich die Hoffnungen erfüllen, muss jedoch noch der Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm beigelegt werden. Gegenwärtig gibt es dringliche Aufgaben für die südkoreanische Wirtschaft zu lösen. Sung:





Trotz der Bemühungen der Regierung, Arbeitsplätze zu schaffen, scheint die Arbeitsmarktpolitik der Regierung bisher kaum Resultate hervorgebracht zu haben. Früher hatte Korea einen Wettbewerbsvorteil in Industriezweigen wie Autos, Schiffbau, Halbleiter und Petrochemie. Doch der Schiffbau und die Autoindustrie befinden sich in einer schwierigen Situation, was auch die Zulieferer belastet. Korea hat es bisher nicht geschafft, neue Arbeitsplätze in neuen Industriebereichen zu schaffen.





Der Experte Kim rechnet für das nächste Jahr zunächst mit einer Verschärfung der internen und externen Risiken:





Ich denke, es gibt mehr negative als positive Faktoren. Außerhalb Korea wachsen die Unsicherheiten in den aufstrebenden Märkten. Hinzu kommen die hohen Schulden Chinas, der Brexit im März in Europa und der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie weitere Zinserhöhungen in den USA. Im Inland muss sich Korea auf enttäuschende Arbeitsmarktzahlen, geringe Geburtenrate und eine alternde Bevölkerung vorbereiten.





Professor Sung fordert eine Verbesserung der wirtschaftlichen Fundamente:





Die schwerfällige Politik der Regierung hatte eine Schockwirkung auf die koreanische Wirtschaft. Es ist nötig, die Politik zu ändern und neue Industriebereiche mit hohem Wachstumspotenzial auszuloten. Der private Sektor sollte zur gleichen Zeit an Innovationen arbeiten. Unternehmen sollten dabei von riskanten Investitionen Abstand nehmen und unprofitable Bereiche weiter umstrukturieren sowie gleichzeitig versuchen, neuartige Produkte zu entwickeln.





Die koreanische Wirtschaft bewegt sich 2019 auf einen Scheideweg zu. Wenn die richtigen Entscheidungen getroffen werden, kann sich das Land aber aus der Abwärtsspirale befreien.