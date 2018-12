Das Gugak-Ensemble E-Sang

Pungyru steht für einen genussvollen Lebensstil, in dem Natur, Musik und Kunst eine wichtige Rolle spielen. In alten Zeiten wurde es als Pungyru betrachtet, in einer schönen Landschaft zu verweilen, deren Anblick zu genießen und davon inspiriert, zu dichten und zu musizieren.

In der heutigen Zeit ist den Menschen in den Städten die schöpferische Muße abhanden gekommen und sie führen ein monotones Leben. Die Gugak-Gruppe E-Sang möchte Pungryu wieder zu den Menschen in der Stadt zurückbringen. Deshalb heißt ihr erstes Album „Urban Pungryu“. Die Band vermischt in ihrer Musik auf kreative Weise traditionelle Erzählungen mit traditionellen Musikstilen. Neulich gab sie ein Konzert im Seoul Namsan Gugakdang.