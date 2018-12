Japan erwägt Austritt aus Internationaler Walfangkommission

© YONHAP News

Japan will den kommerziellen Walfang wieder aufnehmen. Zu diesem Zweck erwägt das Land einen Austritt aus der Internationalen Walfangkommission (IWC). Tokios Vorhaben ist auch unter den eigenen Landsleuten umstritten.





Der Walfang durch japanische Walfänger hatte in den 1960er Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Damals wurden so viele Wale gefangen, dass das Fleisch von Walen fast jeden Tag im Rahmen der Schulspeisung angeboten wurde. Einer Regelung der Internationalen Walfangkommission nach wurde seit 1988 der kommerzielle Walfang verboten. Japan nutzte aber eine Lücke in der Vereinbarung, wonach Wale zu wissenschaftlichen Zwecken gefangen werden dürfen. Jährlich fängt das Land ungefähr 300 Wale im Südpolarmeer.





30 Jahre lang hatte Japan eine Aufhebung des Walverbots zu kommerziellen Zwecken gefordert. Zuletzt war das Land im September bei der Walfangkommission mit einem Antrag auf eine Rückkehr zum kommerziellen Walfang gescheitert. Der japanische Vizeminister für Fischerei, Masaaki Taniai, warnte daraufhin, Japan sehe sich veranlasst, seine Position als Mitglied der Kommission grundlegend zu überdenken.





Japan argumentiert, Wale seien ein wichtiger Bestandteil der japanischen Esskultur. Zudem hätten sich die Walbestände so weit erholt, dass der kommerzielle Walfang wieder erlaubt werden könne. Lokale Walfangvereine und auf Walfleisch spezialisierte Speiselokale heißen das Vorhaben Tokios willkommen. Der Inhaber eines Speiselokals für Walfleischgerichte sagte, der Austritt aus der Internationalen Walfangkommission sei eine selbstverständliche Sache. Seiner Meinung nach hätte sich Japan schon früher zurückziehen sollen.





Die Opposition und Umweltschutzorganisationen in Japan erheben heftigen Protest. Ein Gegner des Austritts aus der Organisation sagte, er fürchte, Japan werde damit von anderen Ländern Kritik ernten. Es sei eine heikle Angelegenheit.





Im Falle eines eventuellen Austritts Japans aus der IWC und Rückkehr zum kommerziellen Walfang würden die Präfekturen Yamaguchi und Wakayama davon profitieren. Beide Präfekturen waren in der Vergangenheit die Hochburgen der japanischen Walfangindustrie.