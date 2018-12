In Saudi Arabien wurden erstmals Feuerwehr-Frauen beschäftigt

© Aramco

Zwei Mitarbeiterinnen der staatlichen Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco absolvierten als erste Frauen die staatliche Ausbildung für Brandschutz und bestanden eine entsprechende Prüfung. Beide Frauen wurden in die Abteilung für Brandschutz berufen. Eine der Frauen trat beruflich in die Fußstapfen ihres Vaters, der ebenfalls ein Feuerwehrmann ist. Sie sagte in einem Interview mit der lokalen Presse, sie habe den Stolz und die Leidenschaft ihres Vaters für den Beruf des Feuerwehrmanns übernommen. Die Ausbildung und der Eignungstest seien körperlich anstrengend gewesen aber sie sei für ihre Geduld belohnt worden.





In dem streng konservativen Saudi-Arabien wurde im Januar erstmals Frauen der Besuch eines Fußballstadions gewährt. Seit Mai dürfen Frauen in dem islamischen Land Auto fahren. Auch das Gebot der strikten Trennung zwischen Frauen und Männern an öffentlichen Plätzen wurde gelockert.