DNA-Matching bei jungen Japanern beliebt

Unter jungen Japanern ist es derzeit in, anhand von genetischen Analysen herauszufinden, ob man als Liebespaar oder Ehepaar zueinander passt. Dem Sender NHK zufolge werde bei dieser Methode des Matchings, die sich DNA-Konkatsu nennt, anhand eines zuvor durchgeführten DNA-Tests die Passgenauigkeit von Mann und Frau in Prozenten angegeben. Konkatsu ist ein Kunstwort aus „kon“, von Heiraten und „Katsu“, einem Bestandteil des japanischen Wortes für Jobsuche. Es bezeichnet eine Herangehensweise, um den geeigneten Ehepartner zu finden.





Beim DNA-Konkatsu fragen Mann und Frau weder nach Alter, Beruf oder Einkommen. Sie entscheiden nur aufgrund des Abgleichs ihrer genetischen Informationen, ob sie eine Beziehung eingehen wollen. Ein Wert von über 70 Prozent bedeutet, dass man genetisch füreinander geschaffen ist.





Anhand der HLA-Gene wird beurteilt, ob zwei Menschen zueinander passen. HLA steht für eine Gruppe von menschlichen Genen, die für die Funktion des Immunsystems zentral sind. Bei einem Test, der in der Schweiz an 100 Frauen durchgeführt wurde, stellte sich heraus, dass zwei Menschen genetisch am besten zueinander passen, wenn die Gene nicht übereinstimmen. Menschen können instinktiv unterschiedliche HLA-Gene mittels des Geruchs erkennen. Frauen fühlen sich von Männern angezogen, deren HLA-Gene sich von ihren eigenen unterscheiden. Es heißt zudem, dass ein Paar mit sehr differenten HLA Genen ein Kind mit starkem Immunsystem auf die Welt bringen wird. Experten nach sei dies die Grundlage für die Beurteilung, ob zwei Menschen genetisch gut zueinander passen oder nicht.





In Japan bieten derzeit vier Firmen eine Dienstleistung für DNA-Matching, oder DNA-Konkatsu, an. Immer mehr junge Menschen in Japan, die auf effektive Weise einen geeigneten Partner zum Heiraten finden wollen, nehmen diesen Service in Anspruch.