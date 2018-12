Bargeldloses Zahlen in Korea

© Getty Images Bank

In Deutschland ist es noch Wunschtraum einiger Politiker, in Südkorea längst Realität: die bargeldlose Gesellschaft. Doch dass die totale Abhängigkeit von Bankkarten auch gewisse Risiken birgt, hat jüngst ein Feuer in Seouls Innenstadt gezeigt. Nachdem ein Tunnelgelände von Korea Telecom in Flammen stand, brachen für einen Tag lang die meisten Kartenlesegeräte der umliegenden Bezirke zusammen.