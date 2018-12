Im alten Korea strebten die konfuzianischen Gelehrten in ihrem Leben zwei Dinge an: Zum einen wollten sie sich einen Namen machen, indem sie einen hochrangigen Regierungsposten erhielten und klug sowie effizient ihre Arbeit verrichteten. Zum anderen wollten sie diese chaotische Welt hinter sich lassen, um im Einklang mit der Natur ein friedliches und ruhiges Leben zu führen. Diese zwei Ziele konnten natürlich nicht gleichzeitig umgesetzt werden und keines der beiden war leicht zu erreichen. So schrieben die Gelehrten viele Lieder über das Leben in der Natur, während sie versuchten, in der säkularen Welt ihren Platz zu finden. Eines dieser Lieder ist das „Eobusa“ bzw. das „Lied des Fischers“. Es handelt von einem alten Fischer, der das Leben nahe des Wassers dem Leben in den Bergen vorzieht. Die sich ständig verändernden Flussströmungen stellen eine Herausforderung dar, denen sich der alte Fischer stolz stellt.





Unter einem Rückzug in die Natur könnte man sich auch ein Leben in einem einfachen Dorf oder in den Bergen vorstellen. Doch die konfuzianischen Gelehrten träumten von einem Leben als Fischer in der Nähe von Gewässern. Ihre Vorliebe für Wasser könnte von einer Geschichte über den chinesischen Dichter und Beamten Qu Yuan herrühren, der im alten China während der Zeit der kämpfenden Reiche in Chun lebte. Nach Verleumdungen von Seiten seiner Rivalen fiel Qu Yuan in Ungnade und wurde ins Exil in den Süden des Reiches verbannt. Dort begab er sich einmal zum Fluss und begegnete einem alten Fischer. Das sich darauf entwickelnde Gespräch zwischen dem Fischer und dem Gelehrten war die Inspiration für das „Lied des Fischers“.





Im Gespräch fragte der Fischer den Gelehrten, warum ein so hoch geschätzter Herr sich in dieser Region aufhalte. Darauf gab Qu Yuan zur Antwort, dass er verbannt wurde. Denn er habe versucht, in einer undurchsichtigen und wirren Welt aufrichtig zu sein und vernünftig zu handeln, während alle anderen sich lieber dem Alkohol zuwandten. Da tadelte der Fischer ihn dafür, sich nicht an den Sitten der säkularen Welt anpassen zu können, und sang die folgenden Liedzeilen:





„Ist das Flusswasser sauber, wasche ich darin meine Hutschnüre. Ist das Flusswasser trübe, wasche ich darin meine Füße.“





Mit diesem Ratschlag ließ der Fischer Qu Yuan zurück.





Nun, nicht viele können einfach alles abbrechen und hinter sich lassen. Oft bleibt einem nichts anderes übrig, als zu versuchen, sich mit den gegebenen Umständen zu arrangieren. Nur den wenigsten ist das Glück beschieden, wegen Unzufriedenheit mit den vorherrschenden Bedingungen alle Zelte abzubrechen, um fernab von allem eine neue Existenz zu beginnen. Dem Fischer zufolge ist es jedoch viel schwieriger, in dieser Welt zu leben, als sich in die Natur zurückzuziehen. Doch das Glück hänge nicht davon ab, wo man lebt, sondern von der eigenen Einstellung zum Leben.





Das „Gwangsanyungma“ ist ein Gedicht aus der späten Joseon-Zeit, geschrieben von dem Dichter Shin Gwang-su für die staatliche Beamtenprüfung. In ihm wird beschrieben, wie der chinesische Dichter Du Fu vom Yueyang-Turm am See Dongting die Zerstörung seines Landes betrauert. Als Shins Gedicht veröffentlicht wurde, sollen die Gisaeng in Pyöngjang es gern ihren Gästen vorgesungen haben. Denn der schmerzerfüllte Ton des Textes passte gut zu den wehmütigen Melodien aus der Region. Das Lied zählt noch immer zu den beliebtesten traditionellen Liedern aus dem Nordwesten von Korea. Die Anfangszeiten lauten wie folgt:





Einsam und ruhig wirkt der Herbstfluss, kalt ist den Fischen.

Ein Mann steht im Westwind am Pavillon Jungseonnu.

In der Dämmerung, umgeben vom Duft der Pflaumenblüten, hört er Flötenklänge.

Er nimmt seinen Stab aus Pfirsich- und Bambusholz

und jagt für den Rest seines Lebens einem weißen Hund hinterher.





Das Jahr 2018 ist nun fast vorbei. In der Nacht zum neuen Jahr trugen in der Vergangenheit die Koreaner Masken und sie tanzten, um böse Geister sowie dunkle Gedanken von ihren Herzen zu vertreiben. Mit Singen, Tanzen und Lachen hielt man Traurigkeit und Einsamkeit fern und füllte die Herzen mit frohen Erwartungen für das neue Jahr. Verabschieden wir auf diese Weise gemeinsam das Jahr 2018 und begrüßen das neue Jahr mit dem schwungvollen Lied „Binari“, gesungen von Lee Gwang-su.





