Passagierzahl auf Auslandsflügen am Flughafen Gimhae erreicht erstmals zehn Millionen

ⓒYONHAP News

Die Zahl der Passagiere auf internationalen Flügen am Flughafen Gimhae hat die Zehn-Millionen-Marke durchbrochen. Das zeigt die Notwendigkeit eines Flughafens im Südosten des Landes. Die Regierung erwartete ursprünglich, dass die Marke am Flughafen Gimhae erst im Jahr 2025 erreicht wird. Vor diesem Zeitpunkt sollte ein neuer Flughafen gebaut werden, um die Nachfrage nach Flügen im Südosten zu decken. Die Angelegenheit wurde seit langem erörtert und war stets umstritten.





Als Gründe für die deutliche Zunahme der Passagierzahl auf Auslandsflügen werden der Standort des Flughafens und die Gründung von Air Busan genannt. Der Flughafen Gimhae befindet sich am südostlichen Ende des Landes, während der Flughafen Incheon am nordwestlichen Ende liegt. Incheon bewältigt fast 80 Prozent des Passagieraufkommens auf internationalen Flügen. Der Grund hierfür ist die hohe Bevölkerungsdichte in der Hauptstadtregion. Andererseits bedeutet dies, dass die Einwohner in den südlichen Regionen große Unbequemlichkeiten bei Auslandsflügen erleiden.





Im Jahr 2008 wurde die Billigfluggesellschaft Air Busan gegründet, die in Busan ihren Sitz hat. Dadurch vergrößerte sich für die Bewohner der südlichen Regionen die Auswahl an Auslandsflügen. Die Passagierzahl auf Auslandsflügen am Flughafen Gimhae stieg nach der Gründung von Air Busan deutlich. Der durchschnittliche Zuwachs im Jahr erreicht 13 Prozent.





Südkorea will einen Flughafen im Südosten bauen, der wie der Flughafen Incheon als Tor nach Korea dient. Damit sollen der Flughafen Incheon entlastet und die Nachfrage im Süden befriedigt werden. Es kam zu einem großen Konflikt zwischen den Regionen um den Standort des neuen Flughafens. Schließlich wurde beschlossen, den Flughafen Gimhae auszubauen. Laut dem Plan soll die Fläche des Flughafens von derzeit 6,51 Quadratkilometern bis 2026 auf 9,51 Quadratkilometer erweitert werden. Eine Start- und Landebahn sowie ein Passagierterminal sollen im Rahmen des Bauprojekts neu gebaut werden. In letzter Zeit sprechen sich jedoch die Verwaltungschefs von Busan, Ulsan und Süd-Gyeongsang gegen das Bauvorhaben aus, was Sorge über ein Wiederaufflammen des Streits schürt.