Erster Spatenstich für Stadtschnellbahn in Hauptstadtregion

ⓒKBS News

Beim GTX (Great Train eXpress) handelt es sich um ein ehrgeiziges Projekt, um wichtige Orte in der Hauptstadtregion durch ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz miteinander zu verbinden. Die Provinz Gyeonggi schlug das Projekt dem Ministerium für Land und Transport vor, um Verkehrsprobleme in der Hauptstadtregion in den Griff zu bekommen. Geplant ist, dass bis 2025 drei GTX-Linien, die Linien A, B und C, gebaut werden.





GTX wird die Randgebiete der Hauptstadtregion und wichtige Orte in Seoul miteinander verbinden. In einer Tiefe von 40 Metern unter der Erde werden Tunnel gebaut, damit möglichst direkte Verbindungen entstehen. Das wird Fahrten mit 100 Stundenkilometern im Schnitt und einer Spitzengeschwindigkeit von 200 Kilometern ermöglichen. Das ist mehr als dreimal schneller als die U-Bahn.





Die GTX A-Linie wird von Paju bis Hwaseong in der Provinz Gyeonggi führen und eine Gesamtlänge von 83,1 Kilometern haben. Die Linie wird sich vom Nordwesten von Gyeonggi über Seoul bis zum Südosten von Gyeonggi erstrecken. Im Rahmen der heute begonnenen Bauarbeiten wird der Abschnitt von der Station Unjeong in Paju bis zur Station Samseong in Seoul gebaut. Der Bau des Abschnitts von Samseong bis zur Station Dongtan in Hwaseong wurde bereits im März 2017 aufgenommen. Sollte die GTX A-Linie in vollem Umfang freigegeben werden, wird die Fahrt bis Seoul deutlich kürzer dauern. Die Fahrtzeit von Ilsan zum Hauptbahnhof Seoul wird von derzeit 52 auf 14 Minuten verkürzt, die von Dongtan bis Samseong in Seoul von 77 auf 19 Minuten.





Die GTX B-Linie wird eine 80,1 Kilometer lange Strecke von Hwado in Namyangju bis Songdo in Incheon umfassen. Der Bau der Linie, die vom Osten über Seoul nach Westen führt, soll 2020 starten. Die Linie soll 2025 freigegeben werden. Die GTX C-Linie wird auf einer 47,9 Kilometer langen Strecke Uijeongbu und Gunpo verbinden und damit vom Süden bis zum Norden der Provinz Gyeonggi verlaufen. Geplant ist, dass der Bau 2019 beginnt, um die Linie 2024 in Betrieb zu nehmen.