Interessante Suchwörter der letzten Tage

Was sind Suchbegriffe, die in diesem einen Jahr von den südkoreanischen Google-Nutzern am häufigsten eingegeben wurden? Nach den von Google veröffentlichten wichtigsten Suchtrends in Südkorea war der Begriff, der in der Kategorie allgemeine Suchbegriffe von südkoreanischen Netzbürgen auf Google am häufigsten gesucht wurde, Lost Ark, ein koreanisches Action-Rollenspiel.

Danach kam an zweiter Stelle die Fußball-WM 2018 in Russland. Ein weiteres wichtiges Sportereignis im Jahr 2018, die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang, belegte Rang 5. Auf Rang 3 stand die im Juni und Juli ausgestrahlte Fernsehserie ´Was ist los mit Frau Kim, der Sekretärin?´. Die Serie basiert auf einem gleichnamigen Webcomic. Der Suchbegriff Bitcoin stand an siebter Stelle.

In der Kategorie Persönlichkeiten belegte der Fernsehschauspieler Cho Min-gi, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden waren, Rang 1. Die Persönlichkeiten, die unter den Top Ten waren, waren meistens Koreaner. Dazu gehörte auch der verstorbene Oppositionspolitiker Roh Hoe-chan auf Platz 3. Roh hatte im Juli mit einem Sprung aus dem Fenster eines Apartment-Hochhauses in Seoul Selbstmord begangen. Es gab Vorwürfe, nach denen er illegale politische Spenden von einem als "Druking" bekannten Blogger, die zentrale Figur in einer Affäre um Onlinemedienmanipulation, annahm.

Die chinesische Schauspielerin und Sängerin Fan Bingbing, der Steuerhinterziehung vorgeworfen wurde und die einige Monate lang spurlos verschwunden war, und der verstorbene Sänger der britischen Rockband Queen Freddy Mercury, der dank des Films Bohemian Rhapsody wieder ins Rampenlicht gerückt war, waren die einzigen Ausländer unter den Top Ten. Sie standen jeweils an vierter und neunter Stelle.

In der Kategorie Schlagzeilen und Nachrichten war der am häufigsten eingegebene Suchbegriff Bitcoin, und der Begriff Kryptowährung, der mit Bitcoin im Zusammenhang steht, belegte Rang 4. Eine Gewalttat an der Seouler U-Bahnstation Isu im vergangenen November, die eine heftige Debatte um aus Frauenfeindlichkeit verübte Gewalt hervorrief, stand an 6ter Stelle.

Ein sehr wichtiges Ereignis im Jahr 2018 waren die innerkoreanischen Gipfeltreffen. Es wird gesagt, dass es in den letzten 70 Jahren der Teilung Koreas kein Jahr wie das Jahr 2018 gibt, in dem sich beide Koreas so nah waren. Allein in diesem Jahr trafen sich die Staatschefs beider Koreas dreimal, und zwar das erste Mal auf der südkoreanischen Seite, das zweite Mal auf der nordkoreanischen Seite des Waffenstillstandsortes Panmunjeom und das dritte Mal in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang.

Der Suchbegriff ´innerkoreanische Gipfeltreffen´ belegte in der Kategorie Nachrichten und Schlagzeilen Rang 9. Auf Platz 10 war das Suchwort ´MeToo-Kampagne´. In Südkorea hat die Staatsanwältin Seo Ji-hyeon die MeToo-Kampagne mit ihren Enthüllungen ins Rollen gebracht. Sie hatte den Vorwurf der sexuellen Belästigung durch einen ehemaligen hohen Staatsanwalt und die Vertuschung des Vorfalls durch seine männlichen Kollegen öffentlich gemacht. Seitdem melden sich immer mehr Frauen, denen ähnliches widerfahren ist.

Der Suchbegriff, der in der Kategorie Filme am wichtigsten war, war ´Along with the Gods´. Der zweite Teil dieses koreanischen Films, der im August dieses Jahres in den Kinos lief und auf einem gleichnamigen Webcomic basiert, lockte 12,27 Mio Personen ins Kino und war damit der größte Publikumserfolg in diesem Jahr. Der Musikfilm Bohemian Rhapsody über die Geschichte der britischen Rockband Queen und das Leben ihres Lead-Sängers Freddy Mercury erreichte den vierten Platz.

Bei den wichtigsten Suchtrends der ganzen Welt belegte die Fußball-WM, eines der größten Sportereignisse der Welt, Rang 1. Danach folgte der schwedische DJ, Remixer und Musikproduzent Avicii, der im April 2018 während eines Urlaubs im Oman auf einem Anwesen der omanischen Königsfamilie tot aufgefunden wurde.

An dritter Stelle stand der US-amerikanische Comicautor, -redakteur, Schauspieler und Filmproduzent Stan Lee, der für Marvel Comics eine Reihe von Superhelden erschuf und am 12. November 2018 im Alter von 95 Jahren an Herzversagen starb. Rang 6 belegte Meghan Markle, die im Mai 2018 Prinz Harry heiratete. Die jährlichen Suchtrendslisten von Google werden auf der Grundlage von Suchbegriffen ermittelt, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den größten Anstieg an Suchanfragen aufwiesen.